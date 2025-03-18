破紀錄！黃金存摺飆3214元天價　去年砸10萬台幣今賺近4.5萬

▲黃金價格再刷新高。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普關稅政策、美國經濟情勢變動等因素影響，國際現貨黃金價格衝上每盎司3010美元天價，台銀黃金存摺今（18）日也飆上3214元天價，交易員預期，在川普揮刀課稅影響下推升避險情緒升溫，漲價態勢「火上澆油、一發不可收拾」，去年抱10萬元買進黃金存摺的投資人，至今已賺近4.5萬元，報酬率逾45%。

理專試算，去年3月19日台銀黃金存摺賣出價來到2214元，抱10萬元可買進約45公克黃金，實際投入成本為9萬9630元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過去年11月川普當選美國總統之後，國際金價不斷刷新高，今年以來已有14度刷新天價，台銀黃金存摺至今日上午11點29分掛出「3214元」的新天價，當時買進的45公克黃金存摺市值已來到14萬4630元，一來一回下賺進4.5萬元，報酬率45.16%。

台銀貴金屬部出具國際金市日報，美國總統川普3月15日表示，為維護紅海航運安全考量，下令美軍大規模攻擊葉門叛軍，加劇中東地緣政治緊張局勢，激勵金價開盤後迅速走升至2,994美元附近，雖出現部分獲利了結賣壓，金價一度拉回至2982美元，惟避險性買盤仍

支撐金價反彈至2990美元之上。

歐美時段，川普表示無意給予鋼鋁關稅豁免，並稱將於4月2日徵收對等關稅與汽車關稅，吸引資金持續流入金市，帶動金價最高至3001.87美元，而川普表示將於週二(3/18)與普丁通話，稍晚克里姆林宮證實此消息，市場期待在美方斡旋下俄烏能達成停火協議，不久

金價壓回跌破2,990美元，惟美國發表之3月紐約州製造業調查指數與2月零售銷售皆不如預期，金價止穩反彈，最後報價為3,001.47美元，較3月14日最後報價2,984.42元，上漲17.05美元，漲幅0.57%。

Adrian Day資產管理公司的總裁表示，金價將因全球貿易戰和央行購金需求而突破3000美元，而Forex.com的資深市場分析師James Stanley則認為3,000美元的關卡可能引發回落修正，但不會出現全面反轉，雙方對金價走勢的看法存在分歧。

Kitco News每周黃金調查顯示，黃金交易商、分析師、交易員等共15位專業人士中，其中9位(60%)看多本週金價，3位(20%)認為將橫盤整理，3位(20%)看空；另外一般投資人共262位投票結果，157位(67%)預計金價將升至3000美元之上，40位(15%)認為將橫盤整理，47位(18%)看空。

另外，全球17檔主要黃金ETF，2025年3月14日持有數量增加10.5817公噸，為2697.5439公噸。全球最大的SPDR黃金ETF，2024年3月17日持有數量增加0.86公噸，為907.27公噸。