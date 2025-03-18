第3波青安房貸查核　土銀自爆揪出1304戶非自住可疑戶

▲土銀外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

新版青年安心成家（新青安）政策上路，成為台灣房地產市場助漲力量，為了避免景氣過熱，央銀推出第7波選擇性信用管制後，並要求承作新青安行庫嚴加審核，土銀針對新、舊青安進行查核，發現約1304戶疑似非自住，目前已收回175戶相關補貼利息，其餘積極與借款人協商處理中，目前排隊新承作房貸量約有1000億元。

青安貸款係為政府2010年開辦的專案，目的是協助無自有住宅的青年購屋，2023年8月1日起，目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%。

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惟新青安推出後，刺激出首購買盤，卻也衍生出轉租、人頭戶等問題引發爭議，為杜絕亂象，各家公庫行庫清查，土銀全面清查新、舊青案貸款，查出1304戶是疑似違規者，截至2月底，已確定175戶違規，並且已收回此相關補貼息，其餘積極與借款人協商處理中。

為了避免房市過熱，央行祭出第7波選擇性信用管制，政策可望發酵，土銀預期，2025年土建融放款將呈衰退格局，但新承作房貸仍增加1000多億元，主要先前仍有大批新青安房貸戶仍待撥款，新承作房貸中大約7、8成是新青安等首購自住戶，符合優先滿足無自有住宅購屋需求。

關於房市展望，土銀認為，市場觀望氣氛濃厚，成交量會持續萎縮，部分地區或建案價格有可能修正，幅度約5%，至於房貸排隊潮仍在持續消化，一定會持續滿足首購自住需求。

