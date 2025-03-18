數發部：接到「炸彈攻擊」恐嚇信　已向中正二分局報案

▲數發部外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

數發部今（18）日傍晚發出聲明，證實線上民意信箱接獲恐嚇信件，威脅將對數發部延平大樓進行炸彈攻擊，上午向臺北市中正二分局報案，警方並已針對數發部進行大樓檢查，未發現所謂炸藥或可疑物品。

數發部指出，目前數發部已請相關單位、警衛保全加強留意，是否有可疑人、物進出。其他細節，因警方案件偵辦中，不便透露。