以哈停火破局讓船舶運力過剩壓力減輕　就看關稅與新增運力影響程度

▲在船隻繼續繞行紅海情況下，運價增減主要看關稅與新增運力。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

以色列軍方周二3月18日當地時間凌晨，向加薩地帶發動自1月19日停火生效以來最大規模的空襲，據法新社消息，至少有326人死亡，海運業界指出，這項訊息顯示今年年中紅海恢復正常通行機會大幅降低，原估計即將釋放出來的約10%運力恐將延後釋出，貨櫃船運市場船噸過剩壓力減輕，現在就要看關稅問題與今年新增運力的影響程度。

Braemar去年年底的報告中指出，2024年貨櫃運力過剩原估達到12-13%，高於2023年的9%左右，但因紅海改道吸收了近一成運力，讓實際過剩運力壓低到3-4%左右，今年新船的交付將再次加劇運力供應過剩，供應過剩預計將從去年的3-4%增加到2025年的7-8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

繞行好望角的運力延後釋放，會讓船公司運力過剩壓力明顯減輕，但在繼續繞行情況下，法人估船公司今年獲利會因關稅與新增運力兩大因素壓低二到五成，外籍船公司台灣公司高階估約減六成以上，美國紐約知名貨櫃船運市場分析師，Blue Alpha Capital的運營者約翰‧麥考恩則是估減逾八成，國內兩家超大型攬貨公司有一家估減兩成，另一家認為要看關稅問題拖多久，底定後拉貨力道如何，屆時再觀察比較準確。