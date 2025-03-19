台電去年虧411億　董座：依韓國電價「會賺1539億元」

▲台電董事長曾文生。（資料照／記者陶本和攝）



記者廖婕妤／台北報導

台電財務狀況持續虧損，國內電價4月喊漲，整體平均漲幅上看6％，台電董事長曾文生今（19）日分析台電虧損狀況，指出韓國的電價是很重要的比較對象，台電是因為電價沒有合理反映成本，才會造成虧損，電價也沒有跟著燃料價格上漲，且台灣電價目前仍低於韓國，若用韓國電價來算，去年台電不會虧損411億元，反而會賺1539億元。

曾文生說明，台灣電價到目前依然低於韓國，去年台電住宅平均用電價格為2.77元、韓電是3.98元；去年台灣工業用電每度價格是4.27元，韓電是4.98元。韓電是很重要的比較對象，台電整個狀況是因為電價沒有合理反映成本，才會造成虧損。

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曾文生表示，以韓國2022年電價來算，當年度台電電價若比照韓電，就不會虧損2675億、只會虧損437億；2023年台電虧損2477億元，若用韓電價格收費，會有盈餘296億元；至於去年台電虧損411億元，若依照韓電價格，台電去年會賺1539億元。

曾文生指出，造成台電虧損的理由之一，還有電價並沒有跟著國際燃料價格在漲，COVID-19疫情後2021年燃料價格開始波動，疫情前5年平均煤價每噸80美元、天然氣每度新台幣9元；但到了2024年，平均煤價每噸144美元，今年則預估每噸會落在120-130美元，依然比疫情多了6成；天然氣2024年均價每度新台幣14.5元，現在價格每度新台幣15.4元，還是比疫情高出7成；整體來說，燃料價格成長幅度超過6成，但電價調漲幅度僅將近4成。

不過，對於電價是否調整，曾文生說，工作小組還在討論中，現在沒有千億預算補助，央行總裁楊金龍先前提到電價與物價連動關係，一定程度肯定台電過去幾年抑制物價；台電肩負政府政策，因此政府補貼台電過去的政策承擔跟虧損是合理的，希望國會能夠支持。

曾文生也指出，去年跟今年的撥補預算本來就預計要支出，但現在都沒有支出，希望立法院這個會期或下個會期可以提出追加預算，能不能透過預算程序趕快撥給台電。