紅海局勢丕變　達飛航行紅海貨櫃船緊急改繞航

▲法國達飛原安排通行紅海的貨櫃船，在美國空襲胡塞後，緊急趕繞航。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

大陸航運網站指出，法國達飛輪船(CMA CGM)旗下執行亞洲-地中海BEX2航線的貨櫃船「CMA CGM Dalila」，在美國對胡塞展開空襲後，根據大船期提供的數據顯示，該船於3月6日從新加坡出發，原定計劃經蘇伊士運河後進入地中海，於3月26日掛靠埃及亞歷山大港，但根據「船視寶」為信德海事網提供的即時AIS數據顯示，該輪目前已經偏離預定航線，並在吉布提錨地錨泊。

貨櫃船公司雖然都表示沒有恢復航行紅海計畫，但是有些還是會評估實際狀況，安排部分船隻通行紅海。信德海事指出，儘管該輪轉向原因也可能涉及臨時性運營調整(如緊急貨物操作或船員輪換)、規避潛在風險或突發性技術問題，但也不排除該輪的臨時改向也可能與紅海區域安全局勢直接相關。具體原因需持續追蹤船舶後續航跡及公司官方說明。

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隨著局勢進一步緊張，業界分析紅海複航不確定性增加，2025年貨櫃船公司或仍將實現可觀利潤。費恩利證券(Fearnley Securities)則指出：「自2023年11月衝突爆發以來，阻止胡塞武裝對商船的攻擊一直困難重重。 我們認為，美國加大打擊力度不太可能促使蘇伊士運河貿易迅速恢復正常。」