美股7雄淪為「7熊」　法巴：美科技類股下調至「負面」

▲美股。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

法國巴黎銀行財富管理部門指出，美國股市自今年二月底以來明顯回檔，美國科技股，受到政策不確定性升高、經濟成長放緩以及估值過高的影響，「美股七雄」（Magnificent 7）近期表現欠佳，「七雄」淪為「七熊」，美股投資評等下調至「中性」，美科技類股下調至「負面」。

美股七雄（Magnificent 7）指的是以下微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet、Meta、輝達（NVIDIA）以及特斯拉（Tesla）。

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法國巴黎銀行財富管理部門表示，美國股市自今年二月底以來明顯回檔，加上經濟政策沒有明確方向，導致企業信心大幅受挫，市場對於「川普式衰退」（Trumpcession） 的憂慮升溫。若從近期美國財政部長貝森特指美國經濟需要經歷一段「排毒」（detox）期，以擺脫對政府支出依賴的言論來看，市場信心需要一段時間才能恢復。



對於全球股票市場的前景仍保持樂觀，法國巴黎銀行財富管理部門看好英國、日本以及新興市場的潛力。在產業方面，看好金融、醫療保健、原物料及工業與公用事業類股。在亞洲市場方面看好中國大陸、南韓、新加坡和印尼；產業面看好通訊、科技、民生必需品及非必需消費股。



儘管近期股市持續震盪，我們看好金融類股成為美股的新上漲動力。實際上，今年以來金融類股表現已超越「美股七雄」。美國大型銀行的業績非常出色，大多數銀行的業績普遍高於預期。重要的是，先前表現低迷的投資銀行業務開始復甦，但股價可能尚未完全反映。

不過，法國巴黎銀行財富管理部門認為美國銀行股並沒有那麼便宜，在川普政府可望鬆綁監管、以及利率走揚的環境下，2025年料仍將穩健成長，美國主要銀行仍有潛力。



反觀美國科技股，受到政策不確定性升高、經濟成長放緩以及估值過高的影響，「美股七雄」（Magnificent 7）近期表現欠佳，基本面難以支撐其估值，導致「七雄」淪為「七熊」（Lagnificent 7），進一步加劇了近期美股的回檔壓力，對於美股整體的投資評等下調至「中性」，美國科技類股和非必需消費股的投資評等則下調至「負面」。



另持續看好歐洲銀行股與整體金融類股。在道瓊歐洲Stoxx 600指數成分股2024年第四季的企業獲利中，金融類股的獲利貢獻最高，現金回報也相當可觀，預期2025年成長動能穩健。



歐洲金融股估值不論從歷史平均、或與其他市場相比，估值均十分便宜。儘管面臨美國同業的競爭，但大環境仍然對其有利。中期而言，歐元區財政政策鬆綁、歐洲央行維持寬鬆政策、俄烏戰爭可能停火，再加上德國提議史無前例地鬆綁「債務剎車」規則，以提高國防和基礎設施支出，也可能扭轉經濟低迷之勢，皆讓歐股有很大的表現機會。