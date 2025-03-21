快訊／台積電持平至985　台股開盤下跌15點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（21日）以22362.38點開出，指數下跌14.88點，跌幅0.07％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到985元；鴻海（2317）上漲1元至167元；聯發科（2454）上漲10元至1495元；廣達（2382）上漲1.5元來到258.5元；長榮（2603）下跌0.5元至229元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌11.31點或0.03％，收在41953.32點；標準普爾500指數下跌12.4點或0.22％，收5662.89點；那斯達克指數下跌59.16點或0.33％，收在17691.63點；費城半導體指數下跌33.16點或0.72％，收4601.37點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41953.32 ▼11.31 ▼0.03% S&P500 5662.89 ▼12.4 ▼0.22% NASDAQ 17691.63 ▼59.16 ▼0.33% 費城半導體指數 4601.37 ▼33.16 ▼0.72%

資料來源：證交所