快訊／台積電持平至985　台股開盤下跌15點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（21日）以22362.38點開出，指數下跌14.88點，跌幅0.07％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到985元；鴻海（2317）上漲1元至167元；聯發科（2454）上漲10元至1495元；廣達（2382）上漲1.5元來到258.5元；長榮（2603）下跌0.5元至229元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌11.31點或0.03％，收在41953.32點；標準普爾500指數下跌12.4點或0.22％，收5662.89點；那斯達克指數下跌59.16點或0.33％，收在17691.63點；費城半導體指數下跌33.16點或0.72％，收4601.37點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|41953.32
|▼11.31
|▼0.03%
|S&P500
|5662.89
|▼12.4
|▼0.22%
|NASDAQ
|17691.63
|▼59.16
|▼0.33%
|費城半導體指數
|4601.37
|▼33.16
|▼0.72%
資料來源：證交所
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