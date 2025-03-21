台列「骯髒15國」？ 財部盤點備戰　央行喊話貿易互補非不公平

▲市場傳台列骯髒15國、示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國財政部長Scott Bessent抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國（the dirty 15）」是4月2日對等關稅的主要實施對象，傳台灣也在名單中，財政部盤點備戰，不過央行總裁楊金龍則認為「我們是互補的，不能說不公平貿易」。

Scott Bessent指出，美國鎖定「骯髒15國」是對美國有相當高的關稅及其他壁壘，但並未點明究竟是哪些國家，他說這過程由美國貿易代表署及商務部操刀，但未看到實際數字。

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財政部長莊翠雲在20日立院財委會上表示，對等關稅到目前為止還未有具體實施內容，關注美國發布的措施，財政部會盤點備戰。

據了解，財政部正盤點輸美前30大貨品，並由行政院台美貿易小組沙盤推演，再由受影響產業的主管機關提出相對措施與協助，包含補助、協助融資等。這30項要是工業產品，包括資通訊產品、積體電路、固態非揮發性儲存裝置、螺絲帽等。

至於楊金龍則在20日理監事會表示，此事可從關稅稅率及貿易順差2個角度分析，若從平均稅率來看，美國平均稅率為3.3%、台灣6.5%，但以加權平均稅率計算，美國2.2%、台灣1.7%。

楊金龍認為，從上述稅率來看，台灣比美國低，入列機率不大，但從對美順差角度來看，確實台灣順差很大，且持續增加。

不過他強調，台灣對美國順差持續擴增，是因美國需要台灣的晶片與伺服器，這也是順差主要項目，「我們是互補的，不能說不公平貿易」。