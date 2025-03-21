39萬股民嗨翻！永豐金配發1.25元股利創高　 股息殖利率4.12%

▲永豐金控外觀照。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
永豐金（2890）股利出爐，每股配發現金股息0.91元、股票股利0.34元，合計1.25元股利，創下歷史新高，配發率達71.4%，優於往年60%～65%水準，以今（21）日22.1元收盤價計算，潛在股息殖利率4.12%。
永豐金2024 2024年稅後純益222.3億元，年成長12.5%，每股盈餘（EPS）為1.75元創下歷史新高，以往年60%～65%盈餘配發率推算，預估現金股息落在0.7875～0.875元、股票股利落在0.26～0.27元，每股股利1.04～1.145元，結果永豐金不論股票股息、股票股利，以及總股利配發都優於往年水準。
3月3日永豐金、京城銀（2809）同步召開股東會決議通過合併案，將1股京城銀普通股換26.75元現金加1.15股永豐金普通股，若以今日收盤價計算，溢價空間約5.38%。
根據金管會銀行局統計至去年9月份全體國銀資料計算，永豐銀行與京城銀行合併後之總資產金額增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；中小企業放款排名將由第11名上升至第9名（民營銀行第2名）；1～9月份累計稅前淨利排名由第10名上升至第8名。從金控的角度，1～9月稅後淨利排名則將前進3名至第7名。
讀者迴響