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跨境電商創業新趨勢　亞馬遜全球開店推新銳品牌加速器計畫

▲亞馬遜全球開店今舉辦「新銳品牌加速器計畫」開幕儀式，出席嘉賓包含台北市政府產業發展局、局長、IEAT副秘書長等，共同攜手協助台灣新興品牌加速開拓國際市場。（圖／亞馬遜提供）

▲亞馬遜全球開店舉辦「新銳品牌加速器計畫」開幕儀式，出席嘉賓包含台北市政府產業發展局、局長、IEAT副秘書長等，共同攜手協助台灣新興品牌加速開拓國際市場。（圖／亞馬遜提供）

記者張佩芬／台北報導

亞馬遜全球開店首屆「新銳品牌加速器計畫」昨(20)日正式開跑，攜手台北市政府產業發展局、台北市進出口公會(IEAT)、中華開發資本、STARTUP101及重量級業界專家，針對具備自主產品研發與設計能力並希望擴展全球市場的台灣新創品牌，尋求規模擴張。

未來有對外募資需求的品牌，以及具備本地電商經驗並希望進軍海外市場以尋找更多業務增長機會的品牌，提供為期6個月的扶持，包括一對一官方輔導、創業資源連結、專業導師對談、社群活動及募資機會等，旨在協助臺灣業者加速品牌成長、提升募資能力、拓展全球市場。

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該計畫去年11月正式在台啟動招募，共吸引超過160家台灣企業報名，最終70家品牌成功入選。加入培訓計畫的企業中，近六成為成立五年以內但具備產品創新與研發能力的年輕企業，擁有獨立品牌的企業占到八成以上，覆蓋傢俱、家居、美妝、食品、消費電子、運動戶外、汽機車零配件、寵物用品等品類。

例如，台灣茶品牌「茶癮」，專注於提供高品質的台灣特色高山茶，主要專攻小眾市場，雖成立時間較短，但於2024年底於亞馬遜美國站開賣後已贏得眾多消費者喜愛，並希望透過本計畫學習海外品牌推廣的有效工具及資源。

在全球範圍內擁有多項技術專利、專注於研發結合太陽能技術與地球磁場的新創品牌「MOVA Globes光能地球儀」，已在亞馬遜15個站點開展業務，仍希望更深入瞭解廣告投放操作與策略，加強全球化營運技巧，提升各地消費者對品牌的認知。

此外，也有如「大研生醫」等具規模與營收的台灣知名品牌，於2023年正式拓展國際市場，並於2025年初在亞馬遜日本站開賣其明星商品，期望透過加速器計畫的導師社群與大師講座，學習營運技巧，並借鑑跨國成功經驗，助力品牌邁向新高度。

▲左起巨思媒體集團社群營運長Kyle Chen、華陽創投執行長Cami Lu、Flyingstar執行長 Nick Lin及益豐國際總經理Eric Huang於開幕儀式現場分享經營發展視野及營運經驗。（圖／亞馬遜提供）

▲左起巨思媒體集團社群營運長Kyle Chen、華陽創投執行長Cami Lu、Flyingstar執行長 Nick Lin及益豐國際總經理Eric Huang於開幕儀式現場分享經營發展視野及營運經驗。（圖／亞馬遜提供）

根據台灣財政部去年12月的資料指出，台灣出口已連續14個月成長；亞馬遜全球開店《2024台灣出口跨境電商發展趨勢報告》提及，預期台灣中小企業將能於2028年透過跨境電商創造新台幣1359億元出口額，佔整體B2C電子商務預計出口額的近五成，但在進軍國際市場時，欠缺跨境電商相關知識、相應人才與技能，相關成本和合規考量是企業啟動跨境電商的主要難題。

根據PWC《2024台灣新創生態圈大調查》[1]和《2024 Deloitte 創業大調查》相關統計，台灣新創企業在開拓國際市場時面臨的主要挑戰則包括不熟悉當地法規，品牌知名度不足，開拓市場與獲取新客，找資金、維持健康的財務管理、缺乏瞭解當地市場的人才等

「新銳品牌加速器計畫」將提供以下扶持解決品牌痛點，協助台灣品牌開拓全球：

權威資源加持：亞馬遜全球開店將提供涵蓋選品擴展、產品生命週期管理、市場趨勢分析、品牌打造、廣告策略優化、旺季行銷策略等核心領域的全方位電商課程，並結合一對一官方顧問諮詢針對性地解決企業關心的問題。此外，此計畫特別邀請到亞馬遜上的成功賣家，如在六年間成長到近2億年營收的漂浮自立筆新創品牌Novium，致力於帶給消費者科技易於生活的體驗和價值的智慧設備配件知名品牌億色ESR，專注於研發多功能電剪、2019年以亞馬遜日本點為首站開賣、一年內就實現174%銷售增長的自有品牌URBANER奧本電剪等知名企業負責人提供一對一對談輔導機會。

另外，也邀請到來自協力廠商由各種創業領域的專家組成的大師，包含政府補助、募資、財務、創業、創投等專業領域，提供大師講座，為學員提供涵蓋創業投資、品牌經營、跨境稅務、政府資源運用領域等知識和經驗分享，協助企業建立長期經營視野與強化募資能力。

創業資源串接：針對許多在地品牌仍缺乏足夠的資金與資源來快速開拓國際市場，本計畫將首度攜手中華開發、STARTUP101等知名創投機構，透過專屬活動，為台灣品牌及投資人建立直接對接管道，為品牌開啟更廣闊的募資機會。此外，計畫還將串接政府資源，與台北市政府產業發展局合作，實時提供跨境電商輔助方案。

品牌社群賦能：本計畫預計建立入選賣家交流社群，透過定期競賽、每月戰績排名機制、實體聚會等活動促進經驗分享與交流。

服務商優惠支援：參與此計畫學員可享有專屬的服務商優惠，由30家協力廠商服務商提供總計50種優惠方案，包含金流、物流、海外倉儲、深度廣告健檢服務、代營運等不同層面的優惠。

關鍵字： 跨境電商亞馬遜全球開店新銳品牌加速器計畫

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