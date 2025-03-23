面試常見「辦公室1格局」　上班族狂怨：超沒隱私！爆共鳴

▲原PO討厭開放式辦公室。（圖，下同／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

人人都希望擁有舒服的工作環境，一名網友表示，最近面試發現，很多辦公室都改成開放式空間，就連會議室都是透明的，讓他感覺很不自在，上班很沒有隱私，好奇是不是已經沒有人用隔板式的辦公室？貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「非開放式的辦公室是不是已經滅絕？」近期面試的公司幾乎都採用開放式辦公室，甚至連會議室都用透明玻璃隔間，「連挖鼻屎都會被看到，有些同事和客戶講電話超大聲，根本就無法專心」，讓他相當厭惡。

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原PO指出，現今的辦公室多數採取開放設計，不但隔板很低，座位也非常靠近，還美其名曰「開放式空間」方便討論公事，但實際做事超級不方便，「非開放式的辦公室是不是已經滅絕？」

貼文曝光，不少人也討厭開放式辦公室，「座位還超小，所以吼，先選公司」、「開放式有人感冒，幾乎全部都中」、「有圍起來的使用空間比較大」、「看著螢幕都還會看到對面同事的臉，這怎麼工作」、「開放式超煩，根本很難專心，WFH反而產出高」。

也有網友提到，「開放式就只是老闆想省錢+監控你」、「沒隱私的爛制度，說什麼增進效率吧啦吧啦，那是方便主管監視你用的」、「開放式流行，純粹是不用擋板比較便宜」、「不喜歡的話，歡迎跳槽去有隔間的公司，要不然就跳出來創業，辦公室格局要怎樣，都可以自己決定」。

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