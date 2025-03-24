「國際貿易大會考」報名開跑　把握機會提升專業力、決勝職場

▲國際貿易大會考海報。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

貿易業專業證照「國際貿易大會考」，第20屆考試日期訂於114年5月24日(六)下午舉辦，3月1日~3月31日開放報名。

主辦單位台北市進出口商業同業公會(IEAT)表示，為滿足貿易業界對人才的需求，鼓勵人才投入國貿領域工作，IEAT提供許多備考資源，除了免費提供歷屆試題彙編下載、線上模擬測驗、AI語音彙編檔、報紙型彙編等，方便考生複習。

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另外，貿易教育基金會也提供許多實體及線上輔導課程，備考資源豐富，因此預估今年將有更多人報考及通過考試，投入貿易界，學以致用，在國貿職涯發光發熱。



國貿大會考每年吸引來自國貿、國企、國金等商管學院學生報考，近年來，有更多跨領域斜槓人才報考，如應用語文學系、航運系、理工科學生；社會人士除國貿人員固定報考，還有許多想轉職者如旅遊業、物流業，甚至有海關警界人員等社會人士報考，並取得優異成績。

▲國際貿易大會考特別頒發獎學金，為少數設有奬學金的證照考試。（圖／IEAT提供）

IEAT表示，凡是對國際貿易專業有興趣者都可報名，主辦單位並設立獎學金，每年提供20萬元給前45名在學學生，提供3千元到3萬元高額獎學金，更設百大榮譽榜單，高中職榜單、大學組榜單，頒發獎狀以鼓勵學生積極參與。

IEAT等工商團體，為協助貿易業者招募優秀人才，推動「國際貿易人才養成暨認證計畫」，透過「國際貿易大會考」取得專業認證，獲得業界肯定，每年均吸引超過4,000人報考，迄今已近9.3萬人報考，超過2.7萬名考生取得合格證書，錄取率三成四。

▲國際貿易大會考3月報考，5月24日考試，請把握報名時間。（圖／IEAT提供）

IEAT指出，許多貿易商、製造商、新型態電商企業都相當重視這項考試，將「國際貿易大會考」列為招聘人才的標準以及內部升遷的依據，招聘新人時，通過「國際貿易大會考」優先採用；另外，許多企業也要求員工參加大會考，甚至安排老師到內部授課，或安排外訓，提供教戰守則。

為協助業者快速蒐尋通過考試的合格考生，IEAT也建置「國際貿易人才庫」，做為企業求才與合格考生求事的交流平台，並與台北市就業服務處合作於3月22日(六)於花博爭豔館舉辦「青年職涯X就業博覽會」大型徵才活動，透過實體加線上方式，協助就業市場雙方找到伯樂。

▲各考區試場。（圖／IEAT提供）

IEAT在產學合作方面辦理許多全國知名賽事及活動，如「全國大專生B2B跨境電商競賽」、「國際經貿青年培力計畫」、「傑出國貿人才獎學金」等，為貿易業培育人才不遺餘力。

第20屆國際貿易大會考報考資訊如下：

報名日期：114年3月1日至3月31日(日)17:00

考試日期：114年5月24日(六)下午2:30-4:30

國貿大會考網站：https://itce.ieatpe.org.tw/ (可免費下載歷屆試題彙編、線上測驗、AI語音檔)。

國貿大會考IG：https://www.instagram.com/itce.ieatpe/ (提供最新國貿時事)