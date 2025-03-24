ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「國際貿易大會考」報名開跑　把握機會提升專業力、決勝職場

▲國際貿易大會考。（圖／IEAT提供）

▲國際貿易大會考海報。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

貿易業專業證照「國際貿易大會考」，第20屆考試日期訂於114年5月24日(六)下午舉辦，3月1日~3月31日開放報名。

主辦單位台北市進出口商業同業公會(IEAT)表示，為滿足貿易業界對人才的需求，鼓勵人才投入國貿領域工作，IEAT提供許多備考資源，除了免費提供歷屆試題彙編下載、線上模擬測驗、AI語音彙編檔、報紙型彙編等，方便考生複習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，貿易教育基金會也提供許多實體及線上輔導課程，備考資源豐富，因此預估今年將有更多人報考及通過考試，投入貿易界，學以致用，在國貿職涯發光發熱。

國貿大會考每年吸引來自國貿、國企、國金等商管學院學生報考，近年來，有更多跨領域斜槓人才報考，如應用語文學系、航運系、理工科學生；社會人士除國貿人員固定報考，還有許多想轉職者如旅遊業、物流業，甚至有海關警界人員等社會人士報考，並取得優異成績。

國際貿易大會考特別頒發獎學金，為少數設有奬學金的的證照考試

▲國際貿易大會考特別頒發獎學金，為少數設有奬學金的證照考試。（圖／IEAT提供）

IEAT表示，凡是對國際貿易專業有興趣者都可報名，主辦單位並設立獎學金，每年提供20萬元給前45名在學學生，提供3千元到3萬元高額獎學金，更設百大榮譽榜單，高中職榜單、大學組榜單，頒發獎狀以鼓勵學生積極參與。

IEAT等工商團體，為協助貿易業者招募優秀人才，推動「國際貿易人才養成暨認證計畫」，透過「國際貿易大會考」取得專業認證，獲得業界肯定，每年均吸引超過4,000人報考，迄今已近9.3萬人報考，超過2.7萬名考生取得合格證書，錄取率三成四。

▲國際貿易大會考3月報考，5月24日考試，請把握報名時間。（圖／IEAT提供）

▲國際貿易大會考3月報考，5月24日考試，請把握報名時間。（圖／IEAT提供）

IEAT指出，許多貿易商、製造商、新型態電商企業都相當重視這項考試，將「國際貿易大會考」列為招聘人才的標準以及內部升遷的依據，招聘新人時，通過「國際貿易大會考」優先採用；另外，許多企業也要求員工參加大會考，甚至安排老師到內部授課，或安排外訓，提供教戰守則。

為協助業者快速蒐尋通過考試的合格考生，IEAT也建置「國際貿易人才庫」，做為企業求才與合格考生求事的交流平台，並與台北市就業服務處合作於3月22日(六)於花博爭豔館舉辦「青年職涯X就業博覽會」大型徵才活動，透過實體加線上方式，協助就業市場雙方找到伯樂。

▲各考區試場。（圖／IEAT提供）

▲各考區試場。（圖／IEAT提供）

IEAT在產學合作方面辦理許多全國知名賽事及活動，如「全國大專生B2B跨境電商競賽」、「國際經貿青年培力計畫」、「傑出國貿人才獎學金」等，為貿易業培育人才不遺餘力。

第20屆國際貿易大會考報考資訊如下：
報名日期：114年3月1日至3月31日(日)17:00
考試日期：114年5月24日(六)下午2:30-4:30
國貿大會考網站：https://itce.ieatpe.org.tw/ (可免費下載歷屆試題彙編、線上測驗、AI語音檔)。
國貿大會考IG：https://www.instagram.com/itce.ieatpe/ (提供最新國貿時事)

關鍵字： 國際貿易大會考報名開跑提升專業力決勝職場

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【媽媽怪怪der】博美聽到媽燒聲滿臉疑惑

推薦閱讀

電價審議會將登場　郭智輝再喊話「爭取立院撥補」

電價審議會將登場　郭智輝再喊話「爭取立院撥補」

電價審議委員會預定將在本周登場，電價調漲勢在必行，經濟部長郭智輝今（24）日指出，電價仍尊重委員會決定，但持續爭取立法院同意撥補，對台電財務有非常好的助益。

2025-03-24 09:50
千萬獎金沒人領！去年11-12月發票最大獎剩1人未領　5／5到期

千萬獎金沒人領！去年11-12月發票最大獎剩1人未領　5／5到期

今年1-2月統一發票中獎號碼即將在明（25）日開出，財政部清查大額中獎發票未兌領情形，驚見去年11-12月開出18張千萬發票特別獎只剩桃園市龜山區「北方麵飯館」食品210元未領，5月5日兌獎到期；另外200萬元獎項也有4人還沒現身，其中2張為超商消費，財政部急尋。

2025-03-24 10:30
櫃買中心添生力軍！　金玻公司3月26日登錄創櫃板

櫃買中心添生力軍！　金玻公司3月26日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，金玻公司（7668）產業類別環保綠能，將於3月26日登錄創櫃板。

2025-03-24 10:01
快訊／台積電漲15元至987　台股漲逾170點

快訊／台積電漲15元至987　台股漲逾170點

美股4大指數漲多跌少，台股今（24日）以22348.38點開出，指數大漲139.28點，漲幅0.63％，隨後漲勢擴大，開盤2分鐘上最高漲逾170點。

2025-03-24 09:03
黃金狂歡現「1820美元」腰斬逆風！　分析師：漲多衝擊美元地位

黃金狂歡現「1820美元」腰斬逆風！　分析師：漲多衝擊美元地位

美國總統川普上任後國際金價狂歡，每盎司衝破3000美元大關至3057美元新高，周一現貨黃金報價來到3024.4美元高檔震盪，不過分析師示警，金價持續飆漲終將衝擊美元地位，一旦通膨回弱，未來若遇到巨烈打壓可能出現「價格腰斬」的現象，一旦回檔可以測試每盎司1820美元的低水位。

2025-03-24 08:38
李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

香港首富李嘉誠的長和實業要將包括巴拿馬運河兩大碼頭在內的43座碼頭，出售給以美國貝萊德集團為主的財團，香港大公報多次批判，說會導致中國船舶「無處可靠」，台灣海運界高階都認為判斷錯誤，像大陸中遠海運是全球第四大貨櫃船公司，是各國碼頭經營者競相爭取的客戶，只有在中國遭到歐美經濟制裁情況下，才有可能出現彎靠的困難。

2025-03-24 07:00
台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

日本「日經商業」雜誌將推出特輯，報導台積電能夠在不到40年內崛起，成為美國大企業依賴的「最強台積電」，孕育出台積電的台灣具有4大致勝關鍵。

2025-03-24 04:32
房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

房屋稅2.0新制將在5月1日首次開徵，財政部指出，114年2月28日持有現值在10萬元以下的住家用房屋全國合計如已超過3戶，在今（24）日前完成戶籍登記，即可維持自用住宅稅率1.2%，若超過期限，稅率將增至2.4%至4.8%，今日壓線完成遷戶籍等必要手續，可省最高4倍稅金。

2025-03-24 00:17
從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

在台南後壁的蘭花科技園區，世茂農業生技的智慧溫室，一輛自動搬運車正悄然滑過鋪設整齊的軌道，搬運著一株株盛開的V3大白花。這裡，是台灣蝴蝶蘭染色切花的最大出口基地，也是黃崇德40年蘭業生涯的結晶。「過去，台灣曾經是全球第一！」黃崇德語氣篤定。他所說的「我們」，不是世茂，而是整個台灣蘭業。

2025-03-23 22:25
台灣第一！中國信託入選Brand Finance「全球百大銀行品牌」第96名

台灣第一！中國信託入選Brand Finance「全球百大銀行品牌」第96名

中國信託商業銀行成為臺灣唯一躋身全球百大銀行品牌！英國權威品牌價值評鑑機構Brand Finance與《The Banker》（銀行家）雜誌共同發布「2025年全球500大銀行品牌調查」，中國信託銀行以品牌總價值36.22億美元（約新臺幣1,155億元），榮登全球第96名，成為唯一獲選全球百大的臺灣銀行業者，締造十一度穩坐臺灣銀行業第一的輝煌紀錄。

2025-03-23 17:07

讀者迴響

熱門新聞

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

繼承3億遺產「繳稅1600萬」他月薪39K慌了！律師曝4招

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

NCC自陷停擺僵局　全因前主委陳耀祥失算

台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

從債轉股！　達人首選不是0050而是這檔

中信金、玉山金搶親　保德信投信出售原因曝光

黃金狂歡現「1820美元」腰斬逆風！　分析師：漲多衝擊美元地位

玉山金併保德信投信內幕　拚重回金控四哥

美對陸鋼鋁祭70%高關稅　中鋼董座：2業者喜迎轉單

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366