玉山金併保德信投信內幕　拚重回金控四哥

▲玉山金是國內金控資優生，花不到4個月就買下保德信投信。



圖文／鏡週刊

國內金融整併再添一筆，金控界資優生、市值排名第5的玉山金，上週二（3月18日）以27億元的代價吃下保德信投信，正式補足投信版圖。本刊調查，面對台新金、永豐金等同業紛紛以併購擴大江山，同屬中段班的玉山金也必須急起直追，避免落入後段班。「台灣金融市場已進入金控2.0時代，玉山金要透過策略聯盟，或審慎併購來強化競爭地位。」玉山金董座黃男州直言。

上週二（3月18日）晚間，台灣金融圈再傳整併消息，向來是金控資優生的玉山金出手，豪氣拿出27.62億元現金，買下保德信投信91.2％股權，以補足投信版圖，「雙方對價金都相當滿，這次談得比預期中順利，也比預期中更快達成協議。」玉山金總經理陳茂欽在重訊記者會上，難掩笑意地說。

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在國內民營金控市值排名第5的玉山金，為何以不到4個月、迅雷不及掩耳的速度，買下保德信投信呢？本刊調查，玉山金此舉就是為因應國內金控進入大整併時代做準備，去年底，新光金、台新金推動合併案後，永豐金也出手拿下南霸天京城銀，讓國內金融業者展開殊死存活戰。「台灣金融市場已進入金控2.0時代，玉山金要透過策略聯盟或審慎併購來強化競爭地位。」玉山金董事長黃男州坦言。

過去玉山金市值一向緊追在國泰金、富邦金和中信金之後，是國內民營金控四哥，「去年底，原先排名第5的元大金超車玉山金後，讓黃男州大為緊張。元大金會超車玉山金的關鍵，正是近年證券市場大好，元大金旗下證券、投信業務大爆發所致。玉山金為補足證券業務，因此積極出手買下保德信投信。」該名金融業高層表示。

翻開玉山金財報，從獲利表現觀察，玉山金去年大賺逾245億元，每股賺1.63元，在國內14家金控中排名第8，主要獲利來自銀行，獲利貢獻度逾8成5。

反觀超車玉山金的元大金，旗下元大投信穩居投信市場龍頭，整體發行基金規模超過2.1兆元，其中ETF（指數股票型基金）達1.9兆元，占整體基金規模逾9成，「元大金明顯仰賴ETF站穩市場龍頭，玉山金旗下並沒有投信業務，自然落後一大截。」一名投信業高層分析。



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