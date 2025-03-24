永豐金股息殖利率誘人　盤中帶量漲近4%突破季線

▲永豐金控。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）股利出爐，每股配發現金股息0.91元、股票股利0.34元，合計1.25元股利，創下歷史新高，配發率達71.4%，優於往年60%～65%水準，潛在股息殖利率誘人，今（24）日跳空走高上攻23.1元，突破22.75元季線大關，漲幅一度逼近4%，到10點半左右成交量逼近3.5萬張。

永豐金2024年稅後純益222.3億元，年成長12.5%，每股盈餘（EPS）為1.75元創下歷史新高，日前法說會公司高層被問到股利問題，表態無論是總數、現金股利、股票股利都會比去年要高，果不其然2025年股利出爐，每股配發1.25元，創下新高。

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以永豐金每股配發現金股息0.91元，以今日22.1元平盤價計算，潛在股息殖利率4.12%。

永豐金過去三年策略執行有成下，2024年稅後純益達222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，且三年年複合成長率（CAGR）達 11.1%，排名全體金控第一，EPS為 1.75 元；股東權益報酬率（ROE）11.29%，連續三年在銀證型金控排名第一，此外，在致力於提升資本使用效率與跨子公司整合的綜效下，2024 年資產報酬率（ROA）達 0.76%，亦創下近十年新高。

