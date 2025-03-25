川普2.0重塑政經環境　群益估全年台股指數20000～25000點

▲關稅戰恐引發美經濟放緩，群益估全年台股指數20000～25000點。（圖／群益集團提供）

記者巫彩蓮／台北報導

群益金融集團於今（25）日舉辦「2025年第二季投資展望說明會」，美國川普政府對全球關稅戰引發美國經濟成長趨緩疑慮衝擊台股，第二季台股有機會利空鈍化出現反彈，操作建議包括：軍工、原物料、AI應用、機器人、航運與高股息，群益預估2025年全年台股指數為20000～25000點。

展望第2季，群益集團認為市場有4大觀察重點：

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1. 關稅戰焦點：4月2日是否為D-DAY?以及『對等關稅』威力，川普態度堅決但執行面反覆未定。

2. 美台財報週自4/15艾斯摩爾ASML、4/17台積電（2330）啟動，焦點是消費者信心驟降衝擊以及通膨預期心理，部分利空已提前反映在股價上。

3. AI成長動能趨緩與中國競爭增強，AI股面臨調整表現空間有限，美中貿易戰、關稅戰、半導體戰熱度增溫，特別是美國將緊縮中國取得晶片。

4. 川普衰退(Trumpcession)是一盤大棋? 還是穿鑿附會? 3月FOMC會議利率點狀圖顯示今年預估降息2次，但官員對降息看法分歧擴大，19位官員僅9位預估降息2次，未來實際變數仍多，而鮑爾承認通膨預期上升很大一部分來自關稅。

整體而言，權值股相對題材股弱勢，資金移轉個股表現差異大，注意『川普-普丁會』、『川習會』等利多訊息變化，第2季台股有機會利空鈍化出現反彈，操作建議包括：軍工、原物料、AI應用、機器人、航運與高股息。

2022年生成式AI的崛起，運用在AI的伺服器晶片成為HPC帶領最先進製程需求急遽成長的驅動力，以AI晶片和HBM需求增加最明顯，除了高階半導體製程，包括AI系統業者以及需求殷切的散熱、滑軌、機櫃等業者也隨之受惠；然而DeepSeek的出現，效率的解決方案為算力的龐大投資帶來烏雲，但也由於算力效率的提升，為AI科技走入生活的邊緣AI應用帶來新的希望。

