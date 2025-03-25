ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普2.0重塑政經環境　群益估全年台股指數20000～25000點

▲▼ 群益金融集團。（圖／群益提供）

▲關稅戰恐引發美經濟放緩，群益估全年台股指數20000～25000點。（圖／群益集團提供）

記者巫彩蓮／台北報導

群益金融集團於今（25）日舉辦「2025年第二季投資展望說明會」，美國川普政府對全球關稅戰引發美國經濟成長趨緩疑慮衝擊台股，第二季台股有機會利空鈍化出現反彈，操作建議包括：軍工、原物料、AI應用、機器人、航運與高股息，群益預估2025年全年台股指數為20000～25000點。

展望第2季，群益集團認為市場有4大觀察重點：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 關稅戰焦點：4月2日是否為D-DAY?以及『對等關稅』威力，川普態度堅決但執行面反覆未定。

2. 美台財報週自4/15艾斯摩爾ASML、4/17台積電（2330）啟動，焦點是消費者信心驟降衝擊以及通膨預期心理，部分利空已提前反映在股價上。

3. AI成長動能趨緩與中國競爭增強，AI股面臨調整表現空間有限，美中貿易戰、關稅戰、半導體戰熱度增溫，特別是美國將緊縮中國取得晶片。

4. 川普衰退(Trumpcession)是一盤大棋? 還是穿鑿附會? 3月FOMC會議利率點狀圖顯示今年預估降息2次，但官員對降息看法分歧擴大，19位官員僅9位預估降息2次，未來實際變數仍多，而鮑爾承認通膨預期上升很大一部分來自關稅。

整體而言，權值股相對題材股弱勢，資金移轉個股表現差異大，注意『川普-普丁會』、『川習會』等利多訊息變化，第2季台股有機會利空鈍化出現反彈，操作建議包括：軍工、原物料、AI應用、機器人、航運與高股息。

2022年生成式AI的崛起，運用在AI的伺服器晶片成為HPC帶領最先進製程需求急遽成長的驅動力，以AI晶片和HBM需求增加最明顯，除了高階半導體製程，包括AI系統業者以及需求殷切的散熱、滑軌、機櫃等業者也隨之受惠；然而DeepSeek的出現，效率的解決方案為算力的龐大投資帶來烏雲，但也由於算力效率的提升，為AI科技走入生活的邊緣AI應用帶來新的希望。

關鍵字： 股市投資關稅戰半導體AI

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陸配「亞亞」今開記者會！　「難道也要我走？」老公現身台語聲援

推薦閱讀

最慘鴻家軍！台揚跌59%列處置股首日又躺平　萬張排隊賣難消

最慘鴻家軍！台揚跌59%列處置股首日又躺平　萬張排隊賣難消

鴻海（2317）集團旗下衛星通訊廠台揚（2314）每股淨值不及5元，自3月18日起遭列為全額交割股後，股價無量跌停，3月21日又被列為注意股，25日接著被列入處置股票，每10分人工撮合一次，今（25）日再度亮綠燈，來到14.5元，連續苦吞 7根，跌停委賣排隊張數接近1.3萬多張。

2025-03-25 12:31
蘋果供應鏈產線遷美　中菲行：為物流供應商創造機遇

蘋果供應鏈產線遷美　中菲行：為物流供應商創造機遇

中菲行（5609）日前參與TPM 25論壇，聚焦製造業移轉東南亞，應對全球供應鏈變局，中菲行國際物流集團執行長施振昇強調，隨著全球供應鏈逐步多元化，企業需強化東南亞及印度的物流與貿易合規能力。

2025-03-25 16:00
殖利率破5％！華票每股配現金0.78元　大股東王道銀喜收近3億

殖利率破5％！華票每股配現金0.78元　大股東王道銀喜收近3億

存股族尋找殖利率逾5％標的再多一檔！華票（2820）今（25）日公告董事會決議每股擬配發現金0.78元，以今日收盤價15.01元估算，殖利率來到5.2%，由於大股東王道銀（2897）持有華票28.37％股權，預計挹注王道銀股利收入將來到2.97億元。

2025-03-25 16:59
下游客戶庫存去化有成　研調估第二季DRAM價格跌幅收斂

下游客戶庫存去化有成　研調估第二季DRAM價格跌幅收斂

根據TrendForce最新調查，由於美國對多國祭出新關稅政策，2025年第一季下游品牌廠大都以提前出貨因應，此舉有助供應鏈中記憶體的庫存去化。展望第二季，預估conventional DRAM價格跌幅將收斂至季減0%至5%，若納入HBM計算，受惠於HBM3e 12hi逐漸放量，預計均價為季增3%至8%。

2025-03-25 15:07
中國傳準備好封鎖台灣　郭智輝：水電糧食「能撐多久不便回答」

中國傳準備好封鎖台灣　郭智輝：水電糧食「能撐多久不便回答」

《華爾街日報》日前以「中國已經準備好封鎖台灣」為題報導，市場關心若是台灣真的被封鎖，台灣能夠撐多久？對此，經濟部長郭智輝今（25）日回應都有因應對策，「但能撐多久不方便回答」。

2025-03-25 10:10
萬海從紅海危機與塞港問題等看　今年市場前景審慎樂觀

萬海從紅海危機與塞港問題等看　今年市場前景審慎樂觀

萬海航運(2615)今(25)日舉辦法說會，公司總經理謝福隆指出，紅海危機未解決，以哈停戰協議破裂，不排除到今年年底紅海危機仍無法解除，另今年新增的約200萬箱(20呎櫃)運力，因船舶大型化與氣候因素，多國港口都有壅塞現象，還有罷工問題，對船舶調度產生影響，有助消化過剩運力，公司對今年市場持審慎樂觀態度，將持續擴充中遠洋航線。

2025-03-25 15:39
三星韓鐘熙驟逝！　韓媒：37年領袖時代結束

三星韓鐘熙驟逝！　韓媒：37年領袖時代結束

韓國三星電子聯合執行長韓鐘熙（Han Jong-hee，音譯）休息時心臟驟停辭世，消息震驚科技圈，當地媒體以「37年領袖時代的結束」形容目前三星電子的處境，並對韓鐘熙過往奉獻表達緬懷。

2025-03-25 11:24
台積電2奈米製程3月擴產　蘋果成首批客戶

台積電2奈米製程3月擴產　蘋果成首批客戶

台積電的2奈米製程技術迎來重大突破，良率已達60%，預計很快進入量產階段。根據市場消息，台積電將於4月1日開始接受2奈米訂單，並於3月31日在高雄舉行2奈米廠擴產典禮。

2025-03-25 10:55
生技產業添新兵　寶泓生醫3／27日登錄創櫃板

生技產業添新兵　寶泓生醫3／27日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，寶泓生醫（7671）產業類別生技醫療業，將於3月27日登錄創櫃板。

2025-03-25 09:57
64歲基辛格揭新工作　離開英特爾接任AI傳教平台CEO

64歲基辛格揭新工作　離開英特爾接任AI傳教平台CEO

英特爾前執行長基辛格在卸下英特爾執行指職務後，今日發文表示，他已有新工作，將轉投AI傳教平台公司Gloo，擔任執行長兼技術總監，利用AI擴大教會影響力和宣傳力。

2025-03-25 11:04

讀者迴響

熱門新聞

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

中國傳準備好封鎖台灣　郭智輝：水電糧食「能撐多久不便回答」

一早發錢了！「2項津貼」今入帳

最慘鴻家軍！台揚跌59%列處置股首日又躺平　萬張排隊賣難消

台電圖利光電業者？雲豹能源曝數據澄清

三星電子聯合執行長心臟病發辭世　享年63歲

大魯閣紀念品「4000元禮包」今最後買進日　20檔壓線搶進一文看

人力銀行：「這時間」想跳槽的人最多

兆豐銀打詐放大絕！首創匯款「T+2」　多給2天交易猶豫期

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

【泰格與雪兒】十年之後

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366