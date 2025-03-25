IKKA-KY下半年鼓式電子手煞車零件將放量出貨　全年營收有望持平去年

▲IKKA-KY第一化成栃木廠。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

IKKA-KY（2250）今日舉行法說會，董事長胡湘麒表示，鼓式電子手煞車（EPB）零件將於下半年大量出貨，而回生協調剎車系統零件及電動車用動力轉向系統和冷卻模組零件則預計在年底開始出貨，另外，機器人領域IKKA也不缺席，希望藉由集團轉投資Mantis Robotics，從協作機器人供應鏈佈局。

針對今年整體營運展望，胡湘麒則預期，今年全年的營收和獲利可望維持去年的水準，獲利面唯一的變數就是中國市場的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對這次為何會配發股票股利，胡湘麒解釋，這是為了保留更多資金。由於KY公司在台灣的營收不多，每年配股息必須從海外收回資金，例如，若將越南獲利匯回日本再匯到KY公司，將會被扣掉約兩成費用，過去的做法甚至還用跟銀行先借款來發放股利，之後再進行還款，考量到2025年到2026年的市場變化，公司決定保留較多現金。

IKKA-KY母公司能率集團在3月初宣布，能率（5392）、佳能（2374）及能率亞洲（7777）創投聯手投資美國新創協作機器人公司Mantis Robotics，投資金額超過200萬美元，取得約5%的股權。胡湘麒指出，IKKA將不缺席機器人領域，並希望藉由集團轉投資Mantis Robotics，從協作機器人供應鏈佈局，將供應鏈建在台灣。他認為日本市場對機器人發展非常重要，IKKA將協助將產品賣進日本市場。

胡湘麒表示，電動車過去10年的發展過程未來也將在機器人身上重現，他透露今年下半年IKKA將協助Mantis Robotics小量出貨至日本市場。針對電子煞車系統（EPB），胡湘麒指出過去幾年業績有顯著成長，名古屋廠生產的鼓式EPB煞車系統將於下半年出貨，今、明兩年預計會有顯著成長。

此外，回生協調剎車系統零件及電動車用動力轉向系統和冷卻模組零件預計年底開始出貨，明年才會放量。胡湘麒預估，今年營收和獲利將與2024年水準相當，最大挑戰來自中國市場的變化。

IKKA 2024年合併營收達36.62億元，其中汽車類佔營收比重67.63%、智能生活類17.97%；稅後淨利1.92億元，每股盈餘6.17元，創下歷史新高。董事會通過每股擬配現金股利3.5元及股票0.5元。