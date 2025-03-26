地政司、政大不動產研究中心、永慶房產集團　公私協力全面反詐

▲為強化不動產從業人員的識詐能力，地政司、政大不動產研究中心與永慶房產集團，舉辦防詐座談會，公私聯手全面防詐。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

詐騙手法日新月異，高總價的不動產已成為詐騙集團鎖定的目標，近期震驚全國的台版「地面師」案，更有不動產從業人員涉案！為了強化不動產從業人員的識詐能力，內政部地政司、國立政治大學不動產研究中心與永慶房產集團，於3/18攜手主辦「不動產業者識詐應對與法律風險座談會」，邀請內政部警政署、台北市政府地政局、新北市政府地政局、桃園市政府地政局，以及中華民國地政士公會全國聯合會共同參與，希望集結產官學的力量，公私聯手全面防詐，打造安全的不動產交易環境。

內政部提醒不動產業者堅持倫理

宣示積極維護合法業者職業尊嚴

有鑑於高總價不動產已成為詐騙的目標，但詐騙集團若要從不動產中獲利，需要透過買賣、貸款或產權移轉，若民眾慎選信譽良好的誠實仲介、地政士等專業人士協助，確認所有的交易過程與文件都誠實、透明且合法，並申請「地籍異動即時通」，便可有效防止房產詐騙。因此，「不動產業者識詐應對與法律風險座談會」特別邀請警政署、台北市、新北市與桃園市的地政局防詐專家，來破解房產詐騙手法；近期積極推動防詐的永慶房產集團，更分享永慶成為台灣民眾房產安全保護網的成功經驗！

▲內政部常務次長吳堂安表示，希望房仲業者和地政士攜手，防堵不動產詐騙。

內政部常務次長吳堂安致詞時表示，不動產詐騙涉及金額龐大，造成民眾鉅額的財物損失，影響社會甚鉅。房仲與地政士是民眾房產交易安全的第一線，也是民眾不動產安全的守門員，除了依靠警察體系查緝不動產詐騙外，內政部也希望和第一線服務消費者的房仲業者和地政士攜手，防堵不動產詐騙。唯有保障人民的財產安全，社會才能更加穩定。

▲內政部地政司代理司長林家正分享，地政司將強化從業人員的專業能力，守護民眾不動產財產安全。

內政部地政司代理司長林家正分享，不動產總價高，民眾若受騙將遭受鉅額損失，若不動產從業人員成為詐騙集團的幫兇，也會讓消費者質疑交易安全，進而影響產業的健全發展。因此，地政司除繼續積極宣導「地籍異動即時通」，幫助民眾掌握地籍的異動狀態；也將強化不動產從業人員的自律能力，更將推升從業人員的專業能力，並成為防詐網絡的一環，公私協力守護民眾不動產財產安全。

永慶誠實服務保障消費者權益

線上串接線下擴大防詐保護網

率先積極投入推廣「預防房產詐騙」的永慶房產集團，業務總經理葉凌棋以「房仲業者如何成為防詐守門員」為題，分享永慶的防詐經驗與成果。葉凌棋總經理說明，在所有房產詐騙中，以「假行情，真低賣，騙高買」最常見，主要是房仲沒有提供完整、誠實的交易行情，讓消費者以低價賣房、或以高價購屋。永慶房產集團將「先誠實，再成交」的服務理念落實在服務流程中，在交易前，永慶房屋提供「真房價保證」，保證不炒房；交易過程中，全集團提供完整、即時的房價行情供消費者參考；交易完成後，全集團的地政士與全台670名特約代書，在申辦房產過戶時，主動詢問是否協助辦理「地籍異動即時通」，全方面保障消費者的財產安全。

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋分享，永慶將持續於全台灣推動防詐。

永慶房產集團也以「誠實房仲，全面反詐」為號召，攜手地政司、警政署刑事警察局、政大不動產研究中心及各縣市政府警察局、地政局與里長們，在全台舉辦「預防房產詐騙公益講座」，目前已舉辦超過600場，超過3.2萬民眾參加。永慶也製作防詐懶人包，將房產詐騙預防手法，藉由旗下5品牌：永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產全台近3萬名服務人員傳遞出去。永慶房仲網更是設立防詐專區宣導防詐知識，線上線下並進引領全民重視預防房產詐騙，擴大防詐保護網！

房產詐騙財損是一般詐騙的10倍以上！

防詐專家呼籲盡速申請地籍異動即時通

根據「打詐儀表板」，2024年7月到12月全國因詐騙的財損金額高達727億7千多萬元，平均每天被騙4億元！而詐騙集團的目標已從現金、黃金、到不動產。內政部警政署刑事警察局預防科科長林書立說明，詐騙集團利用假交友、假投資等方式，騙取受害者的現金、黃金等財物，並再引誘受害者申請不動產貸款來擴大被害金額。因此，林書立提醒，網路與社群受騙風險高，務必先撥打165防詐專線確認真偽，若不幸受騙也絕對要報警，才能提起訴訟賠償。

近期檢警破獲全台首起「台版地面師」案件，台北市政府地政局股長施亭伃分享，破案緣起來自台北市地政局向北檢告發，有不法集團鎖定孤獨死者的土地繼承詐欺。台北市政府已將此類手法製成教案分享，並呼籲不動產從業人員一起加強警覺心，避免職業被汙名化，守護社會大眾財產安全。

桃園市政府地政局科長彭佳雯分享，根據「打詐儀表板」，2025年1月份桃園市平均單件詐騙案財損約60.9萬元，但單件不動產詐騙平均財損卻高達892.5萬元，一般詐騙的14.6倍！目前桃園市政府已與媒體、警局、行政執行署合作，同時結合永慶集團等不動產業者推廣防詐，未來更加強督導業者合法職業、加強防偽防詐作業，並擴大公私協力防詐。

新北市政府地政局科長王珮榕則呼籲民眾務必申請阻詐神器「地籍異動即時通」，新北市政府除發布推廣文宣、發文公寓大廈社區管理委員會協助宣導、也與永慶等房仲業者合作推升申辦率，截至1月底，新北市申請「地籍異動即時通」的申辦數績效全國第一！新北市政府將持續在受理不動產抵押、產權變更時，延長防詐關懷與審查流程，打擊詐騙，保障民眾權益。

成為民眾房產安全重要保護網

永慶善盡企業社會責任持續推動防詐

永慶房產集團除了以「誠實房仲」的理念打造公平透明的房產交易平台，也持續運用企業力量回饋社會，促進社會永續發展。永慶與國立政治大學攜手成立「政大不動產研究中心」，建立產官學對話交流平台，為房市政策提供建言，促進居住正義。永慶集團更率先響應政府政策，推廣「地籍異動即時通」，並全力推動「預防房產詐騙」。永慶房產集團將持續落實「先誠實，再成交」的理念，善盡企業社會責任，持續於全台灣推動「預防房產詐騙公益講座」，讓永慶成為台灣社會及民眾房產安全重要保護網！