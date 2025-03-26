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1074萬人瘋買！68檔台股ETF股民連3周創高　006802、00919最吸睛

▲▼受美國聯準會釋出升息放緩的訊息激勵，美國四大股市勁揚，台股今日同步跟漲開盤即突破15000點大關。（圖／記者湯興漢攝）

▲資本市場示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股指數上周上漲1.1%，台股ETF投資人熱情持續加溫，根據集保戶股權分散3月21日最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人周增10萬7765人，今年來增加51萬5169人，總人數來到107萬41005人，已連續3周創下歷史新高。

進一步觀察，台股ETF本周新增1檔富邦旗艦50（009802），使得總檔數來到68檔；再以單檔表現來看，總共有28檔呈現周增加，受益人數同時創新高的共有19檔，單周受益人增加最多的是新成立的009802增加5.3萬人，如果扣除新成立ETF來看，00919群益台灣精選高息ETF周增3.2萬人人氣最旺，另外元大台灣50（0050）也增加萬人以上。整體而言，大盤上周上漲，投資人還是偏愛台股高息ETF。

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▲▼ETF受益人排名。（圖／CMONEY）

群益投信ETF研究團隊指出，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。由於台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人可以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，AI 帶動台股整體獲利2025/2026持續成長想法維持不變，只是成長幅度下修而已，亦是台股下檔的最大支撐。在非電方面，烏俄戰爭從川普開始介入，現已進入談判階段，利空利多來回，原物料(水泥，鋼鐵與塑化)與散裝轉為高檔盤整，防禦性的高殖利率股仍呈短期的避風港。對電子產業獲利成長保持樂觀態度，加上台股企業獲利今年仍有15%成長率，預期2Q25台股將在區間格局，大盤後市仍不看淡。

關鍵字： 台股ETF投資人群益投信股息

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