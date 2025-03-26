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裕隆股價低於淨值總座致歉　估今年代工不受關稅政策影響

▲▼裕隆集團、新店裕隆城。（圖／記者高兆麟攝）

▲裕隆集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

裕隆（2201）今日舉行法說會，裕隆去年營收為857.76億元，年增36.55億元或4%，主要原因是裕隆進口車銷售台數較2023年同期增加及n7車型量產銷售致使整體營收成長，稅後淨利為39.55億元，其中稅前淨利較2023年同期減少14.52億元，主係裕融企業本期營業淨利較2023年同期減少15.44億元所致。

針對外界關心裕隆股價表現，低於淨值60.29元，裕隆總經理許國興道歉表示，很抱歉，股價沒有把它做好，這個要努力，他也表示，裕隆會把未來的發展及一些資源整合的工作好好做好，他有一定程度的信心，逐步提升公司的淨值。

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至於進口車關稅調整是否衝擊，許國興指出，裕隆最大客戶為鴻華先進-創(2258)，因此不受進口車關稅調整影響，預期今年整體代工量與去年相當。

針對外傳日本三菱委託鴻華先進開發設計的車型將做為三菱的電動車產品，許國興說，三義廠代工生產鴻華先進汽車，但他們的客戶要由他們來說明，至於n5的進度，目前沒辦法預期。

裕隆表示，2025年1~2月台灣汽車市場總銷量共6.2萬輛（同期比減少13.5%），而2月份因逢農曆年後的傳統銷售淡季導致新車銷量與交車量放緩。展望2025年各車廠持續推廣現有車款的銷售，同時積極規劃新車上市計畫，預估全年台灣汽車銷量台數約46.2萬輛。

裕隆針對中國市場也表示，2025年1~2月中國大陸汽車市場總銷量為455.2萬輛(同期比上升13.1%)，其中乘用車銷量394.8萬台（同期比上升14.4%）。歐盟於去年10月正式對中國大陸電動車徵收為期五年的反補貼稅及全球政治經濟情勢、貨幣與關稅政策，外銷市場仍有變數，中國大陸政府延長「以舊換新」政策並更新補助標準，刺激內銷市場成長，預估2025年中國汽車銷量約3,290萬輛。

關鍵字： 裕隆

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