美國經濟衰退無可避免？善用「442黃金比例」做好應對準備　聚焦多重資產

▲▼基富通市場觀察。（圖／業者提供，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普狠揮關稅大刀，美國經濟衰退風險升高，美股持續動盪，面對川普不確定，投資策略上該如何因應？《雲端好富友》最新一集的節目邀請摩根資產管理產品策略部副總經理張致寧直言，美國仍是今（2025）年的投資關注焦點，善用「442」黃金比例，也就是約4成美國股票、約4成美國企業債與約2成實質資產股票的資產配置，較有機會掌握長期領先的趨勢。



如果說 2024年的市場關鍵字是AI跟台積電（2330），那今年絕對就是美國了，尤其是整個第1季可以說是全看川普在表演，從FED（聯準會）降息決策、通膨就業數據、全球關稅策略到烏俄停戰，可以說是美國打噴嚏，全球經濟重感冒。

美國仍是2025年的投資關注焦點

張致寧指出，美國2月消費者信心創2021年8月以來最大降幅且連續3個月走低，對未來一年通膨的預期則升至15個月以來新高，顯示川普針對全球關稅的政策變數，已衝擊經濟增長前景。



不過，近期美國十年期公債殖利率自高點轉向後已降至今年低點，顯示金融市場更關注經濟放緩而非通膨回升，聯準會仍可望在今年維持降息基調，且美國企業韌性仍強，目前S&P 500企業中僅7%未獲利，對比前幾次經濟衰退期間此比例均高達兩成以上，看好企業應對政策變化的防禦力提升。



更進一步從企業獲利表現來看，目前美股S&P 500指數2025盈餘增長預估仍達兩位數11.1%，估計美國仍是2025年的投資關注焦點。

442資產配置掌握長期領先趨勢

但面對市場變數與波動上揚的環境，張致寧建議，若透過更均衡且分散的投資方式，如美國多重資產的方式參與市場，將是較為穩健的選擇。例如除了一般大家熟悉的股六債四的傳統平衡資產配置，我們發現442的資產配置方式，也就是約四成美國股票、約四成美國企業債與約兩成實質資產股票，較有機會掌握長期領先的趨勢。



AI的強力需求讓過去兩年整體全球市場以科技股、成長股表現最為強勁，也讓美國的巨型（美股七雄）主導漲勢。雖然今年以來市場有很多政策的變化，另外新科技的挑戰，如中國大型AI模型的推出也讓科技股的震盪加劇。

品質成長股參與市場具潛在機會

但張致寧表示，我們認為AI做為下一波新科技股的長期趨勢仍將延續，不過盤面領漲的族群將更為輪動。因此，相對僅聚焦的半導體與硬體主軸，今年美股的表現有望更為均衡。

張致寧建議，透過「品質成長股」來參與市場將具潛在機會。從數據來看，成長型的股票在某些階段的確非常具有爆發力，但加上「品質」的因子，比如這些公司更能為股東賺錢，ROE（股東權益報酬率）更高、負債較低，持有現金流更為強勁等，這些品質成長股長期表現有望更勝一籌。



進一步從圖表來看，歷史經驗也顯示美國大選隔年均以企業債券表現領先公債。此外，又以非投資等級企業債表現領先，來自市場違約率偏低，且具有較高收益的優勢。

張致寧說，近期市場波動增加，再加上較高評級與品質優勢的投資等級債券，可以讓整體投資組合表現較為穩健，亦能展現今年經濟與企業獲利仍維持穩健增長下，有利企業債券表現的趨勢。

從川普掀起全球關稅貿易戰，讓通膨的壓力持續升高，FED也聲明了要等到通膨指數漸緩，才會明確有下一步地降息。在股債都還沒有明顯的多方指標下，市場甚至還有景氣循環進入衰退的疑慮。

美國當前政策有利實質資產股票

要預防景氣衰退下，如何佈局避險資產？張致寧表示，從近期市場資金可以看到分化的趨勢，例如從黃金價格的上揚也的確可以反應市場一部分的避險情緒。一些另類資產，如實質資產股票，包括基礎建設股票與REITs，一方面具有收益，一方面像基礎建設的股票訂單多來自政府且是長期合約，獲利表現一向較為穩健且較不受景氣循環的影響，通常被視為較為防禦型的產業。特別是在公債殖利率的變化下，兩者均能發揮不同的優勢。

以去年為例，REITs在7-9月公債殖利率下滑的期間表現勝出，反觀去年第四季公債殖利率攀升期間，則有基礎建設股票提供抗震的優勢。 另外，我們也認為當前的政策趨勢有利實質資產股票，在極端氣候與全球製造業出現去全球化的脫鉤趨勢，包括AI資料中心建置、電力維護、新能源發展等等，都將提供長期利多。

投資就是考量自己的風險承受度與選擇優勢市場，張致寧表示，不只美國仍是經濟趨勢與企業發展的全球領頭羊，在當前市場較為波動的環境下﹐透過股、債、多元資產的平衡式布局仍是較佳的選擇。

張致寧以摩根大美國領先收成多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金）為例，她說，採用聚焦美國市場「4:4:2配置」，全天候策略穩定成長，且多元幣別選擇，讓投資更具彈性。

張致寧進一步指出，從目前的投組來看，基金在股票的部位，就是投資美國的品質成長股約四成，實質資產股票接近兩成，另外則是美國企業債的比重。透過442黃金比例，我們認為這樣的投資組合不僅可以透過較為穩健的方式參與美國股市長期成長趨勢，提供投資人收益機會，並可以做到分散布局。

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