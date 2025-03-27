屏東小工廠地位如台積電　美國鎖定拉攏邀設廠

▲聯友金屬憑藉鎢酸鈉與鈷粉回收技術異軍突起，受到美、日企業高度重視。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

隨著中美貿易戰愈演愈烈，中國為反制美國的關稅政策，逐步擴大稀有貴金屬的出口限制，迫使美方開始尋找鎢等稀有貴金屬的其他替代來源。本刊調查，台廠聯友金屬憑藉鎢酸鈉與鈷粉回收技術，獲得美、日、台高度關注，不僅蘋果（Apple）、台積電等皆將其列為綠色供應鏈一環，美國在台協會（AIT）甚至還邀請其赴美設廠。聯友不但為全球稀有金屬供應鏈帶來新的契機，更展現了台灣在循環經濟與綠色科技領域的堅強實力。

去年9月，美國對從中國進口的特定鎢製品徵收25％關稅，過了幾個月之後，中方也開始祭出反制措施。中國商務部於今年2月4日正式在官網發出公告，根據中國《關稅法》《海關法》《對外貿易法》等法律，對鎢、碲、鉍、鉬、銦等稀有金屬實施出口管制，作為維護國家安全和利益手段。

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令人驚訝的是，在中美大國博弈中，以盛產蓮霧與愛文芒果聞名的屏東枋寮鄉，一間名氣不大的小公司—聯友金屬（以下簡稱聯友），卻跟護國神山台積電一樣，被美國政府鎖定，積極拉攏。「美國在台協會（AIT）高雄分處前處長禹道瑞、黃東偉任內都拜訪過我們（聯友），一再表達很希望我們去美國設廠。」聯友董事長顏文良自豪地向本刊直言。

▲美國在台協會頻頻拜訪聯友，期能將鎢金屬還原再生能力帶到美國。

聯友總經理吳永中進一步補充，不僅AIT多次來訪，就連美國國防部、商務部都曾派官員私下探訪，看重的就是聯友是其戰備物資原材料重要廠商。

吳永中開心地說，聯友不只獲得美方高度關注，日商住友（Sumitomo）、三菱（Mitsubishi），以及中國廠商森特威也曾多次來訪。事實上，有「亞洲鎢鋼大王」之稱的廖萬隆曾特地登門拜訪，希望聯友能與春保森拉天時鎢鋼集團合作，將聯友的技術帶到中國發展。

不僅如此，據本刊調查，蘋果、台積電、特斯拉（Tesla）等知名科技大廠早已在其官網或文件中寫上聯友的大名，將其列為綠色供應鏈的一環。

聯友之所以受到各方青睞，是因為它是全球前五大鎢酸鈉供應商，而鎢酸鈉正是將鎢礦轉換為鎢金屬的重要中間體（原料）。綜觀全球鎢原料的供應，吳永中直言，將近有八成以上來自中國出口，一紙禁令等於掐住各國喉嚨。正因為如此，聯友因本身具有將回收鎢重新提煉成鎢酸鈉的能力，自然便受到各國青睞，在中國管制出口後，鎢酸鈉出口量一躍成為全球第一。

鎢製品究竟有何功用，為什麼各國都搶著要它及鎢酸鈉呢？吳永中解釋，鎢製品因堅硬的材料特性，而成為國防、航空、半導體、汽車、消費性電子等領域的關鍵材料，例如烏俄戰爭所用到的手槍子彈、砲車的穿甲彈，甚至是一台波音747飛機，裡面就需要用到3~5噸的鎢合金，甚至小到手機內的震動馬達都會用上它。

▲鎢金屬廣泛應用於國防、航空、半導體、汽車、消費性電子等，是成就很多產業的幕後英雄。

吳永中進一步分析，生活中到處都有鎢製品的蹤影，只是隱藏在人們看不到的地方。鎢製品可說是成就許多產業的幕後英雄，在工業用途方面用量相當高，從印刷電路板（PCB）上負責鑽孔的超細工具、CNC車床內的刀具，到護國神山台積電廠房內用到的機殼、導軌，甚至是5奈米以下製程的化學沉積六氟化物，都要用到硬質合金（鎢鋼）。



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