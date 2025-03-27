台股挫咧等！川普關稅日韓股殺逾1％　台指期挫300點

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普宣布針對非美製造汽車加徵25％關稅，日韓汽車類股今（27）日開盤下殺，豐田（Toyota）的股價下跌了4%，馬自達（Mazda）汽車下跌5%，速霸陸（Subaru）下跌6%，導致日韓股市全面跌逾1%，台指期跌逾300點，台股開盤嚴陣以待。

至台股正式盤開盤前6分鐘，台指期下跌314點報21988點，台積電（2330）盤前試撮價暫報962元。

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《路透社》報導，川普宣布長期承諾的對汽車進口徵收25%關稅的計劃，該計劃將於4月2日生效。歐盟表示遺憾，加拿大表示可能會實施報復性關稅。

納斯達克期貨在亞洲早盤下跌0.3%，標普500期貨下跌0.2%。華爾街已經因預期此舉而大幅下跌，科技股集中的納斯達克指數隔夜下跌超過2%。

公告發布後，美國汽車製造商在收盤後失去了動力。通用汽車下跌8%，而福特和在美國交易的克萊斯勒母公司Stellantis的股票則分別下跌約4.5%。

在貨幣市場上，墨西哥比索和加元領跌，分別下跌0.8%和0.2%。

衡量美元兌六大主要貨幣的美元指數隔夜上漲0.5%至104.71，為三週來的最高點，週四收於104.58。

黃金上漲0.1%至每盎司3,022美元，距離創紀錄高點3,057美元不遠。