80%的人按過！財政部發票兌獎APP「狂按4顆圓圈」崩潰：被騙3年

▲左邊歡迎頁面的四個按鈕只是設計，不能點選。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

「刷載具嗎？」現在消費常常會聽到店員問這句，不過有網友指出，對外國旅客來說，聽到「載具」都會滿臉問號，且「載具」一詞明明是工程師之間的用語，不懂為何會被廣泛使用；還有人指出，財政部的APP歡迎頁面出現4個圓形圖案，誤以為是按鈕，怎麼點都沒用，原來只是畫面設計，「我按了3年才發現」。

有網友在PTT發文，「載具」有「承載工具」的意思，範圍太廣且不夠具體，「工程師間拿來溝通就算了，最後居然直接出現在收銀機的介面上」。

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也有網友指出，財政部電子發票整合服務平台APP，歡迎頁設計了四個浮凸的圓形圖示，標註APP特色，讓許多人誤以為是按鈕，「我按了3年才發現，原來這4個不是按鈕，只是歡迎頁面」。事實上，只要等待幾秒，APP會自動跳轉進系統畫面。



▲一堆人搞錯。（圖／翻攝自Threads）

貼文曝光，不少網友都以為是按鈕，「超多客人都往死裡按第一個⋯還說什麼自己手機怪怪的」、「這個設計很靠北，跟裡面真的按鈕長一樣，根本故意的吧」、「你不寂寞，我遇到的客人99%，死命按」、「之前餐廳幫客人結帳，客人也在狂按」、「每次進去都按第一個，然後過幾秒進去六個鍵的頁面，因為那四個長得跟裡面六個鍵的圓形icon一模一樣，現在看到這篇才知道，按了個寂寞」。

網友也認為載具一詞很難懂，「載具這兩個字非常非常不直覺」、「取名載具超怪，以前以為是車子」、「一開始聽到載具，我真的不知道是什麼東西」、「其實一開始推 ，就說發票條碼就好了」、「我承認剛用時，還去孤狗載具是什麼，跟發票條碼的差別」、「載具真的爛翻譯」。

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▼ 發票,載具 。（圖／記者劉維榛攝）

