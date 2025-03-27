脫北購屋！桃園機捷通車8年　青埔捷運住宅交易熱

▲永慶彙整桃園機捷2024年各站點800公尺內中古住宅交易價量，其中老街溪站周邊累計351戶交易，名列第一。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

桃園機場捷運線行經台北市、新北市與桃園市等三縣市，自2017年3月2日正式營運通車迄今已滿8年，帶動沿線新莊泰山地區、林口地區、青埔重劃區，以及中壢市區房市交易熱絡。永慶房產集團彙整機場捷運線2024年各站點800公尺內中古住宅交易價量，其中老街溪站周邊累計351戶交易最熱銷，位於桃園青埔的體育園區站、高鐵桃園站分別以252戶、238戶排名第2、第3。

老街溪站捷運宅最熱銷 總價平均不到1千萬

桃園機場捷運站點周邊房市交易最旺的是老街溪站，2024年平均單價29.2萬元，平均總價771萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，老街溪站位於桃園市中壢區中心，房價相對親民，2字頭房價也讓預算千萬元內就有機會入手。未來機場捷運延伸至中壢站，交通機能預期將再進一步提升，增添房市利多。

位於青埔重劃區的體育園區站及高鐵桃園站，2024年分別累計成交252戶及238戶，熱銷排名第2及第3。陳金萍指出，近年青埔重劃區發展快速，政府及民間重大投資陸續到位，因此生活、商業機能顯著大幅成長，再加上機場捷運以及高鐵雙軌道的交通優勢，也吸引來自台北、新北、新竹等縣市民眾移居桃園青埔。近一年體育園區站中古住宅房價平均每坪39.4萬元，高鐵園區站平均單價42.6萬元。3字頭、4字頭的房價對於脫北購屋的民眾仍相當具有吸引力。

▲桃園機捷體育大學站受益於A7重劃區的房市熱度，2024年周遭累計成交222戶，成為交易量排名第4的機捷站點。房市示意圖。

機捷雙北房價凹陷區 A7體育大學站捷運宅熱銷

林口地區也是桃園機捷的房市熱區，其中體育大學站周邊A7重劃區討論度居高不下。2024年房價平均每坪37.5萬元，累計成交222戶，排名第4。陳金萍說明，體育大學站坐落桃園市龜山區，與新北市相鄰，周邊擁有眾多科技產業園區，就業機會豐富，吸引就業人口移入。而3字頭房價相比於周邊新莊、林口，可說是房價的凹陷區，加上行政院TPASS通勤月票上路後，大幅降低通勤費用，因此受到首購、通勤購屋民眾青睞。

此外，同樣位在林口地區的林口站，2024年周邊房價平均每坪47.8萬元，累計成交221戶，緊追體育大學站排名第5。陳金萍補充，林口新市鎮經過多年發展成長，生活機能成熟，加上生活環境街道整齊、公園綠地配置完整，交通方面則有機場捷運林口站以及國道1號，4字頭的房價吸引許多來自台北市、新北市中心的購屋民眾移居。而就近林口長庚醫院的區位，也讓部分退休置產族群看中林口站的房市。