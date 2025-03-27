萬海13100 TEU滿春輪4月交付　投入亞洲南美航線

▲萬海航運「WAN HAI A18滿春輪」。（圖／萬海提供）



記者廖婕妤／台北報導

萬海（2615）今日舉行「WAN HAI A18滿春輪」命名典禮暨公益捐贈活動，該船為萬海與南韓三星重工簽訂13艘13,100 TEU級系列船舶當中第11艘，預計4月初交付，將投入亞洲－南美西岸航線營運，其餘2艘預計今年下半年全數交付完畢。

萬海說明，此系列船舶全長335公尺，寬51公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計，滿春輪為此系列第1艘配備導風罩及軸發電機的船舶，導風罩是安裝在船艏的外型結構，旨在減少貨櫃船的前方風阻，降低燃油消耗，軸發電機則透過船舶主機動力發電，利用主機功率單位油耗較原始發電機低的特性，從而達到燃油節省效果，進一步推進綠色航運目標，落實萬海航運環境保護理念。

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萬海表示，隨著新船陸續交付，象徵著公司自有船隊進一步拓展與升級，不僅提升公司船舶運力，也強化市場競爭力，有助於公司在遠洋航線的經營與發展，提供客戶更加多元及優質的運送服務。

萬海指出，此次新船命名典禮結合公益捐贈一同進行，捐款予南韓巨濟市地區兒福機構長坪地區兒童中心，協助其採購必要物資及翻修老舊設施，期盼藉此心意，為當地盡一份心力。