2月景氣燈號增2分續亮黃紅燈　AI需求強勁製造業轉紅燈

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國發會今（27）日公布2月景氣概況，2月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，月增2分，燈號續呈黃紅燈。其中，製造業銷售量指數、批發業營業額因AI需求強勁轉為紅燈，惟加班工時部分受春節因素干擾，以及逢年後服務消費淡季等影響轉為綠燈；領先指標及同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續溫和成長態勢，仍須密切關注後續變化。

國發會表示，景氣對策信號9項構成項目中，製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈紅燈，各增加2分，工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少2分；其餘6項燈號維持不變。

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領先指標不含趨勢指數為103.35，月增0.64%，7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升、4項較上月下滑；同時指標不含趨勢指數為105.27，較上月上升0.68%，7個構成項目經去除長期趨勢後，5項較上月上升、2項較上月下滑；落後指標不含趨勢指數為96.15，較上月下降0.90%，5個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月下滑、2項較上月上升。

展望未來，國發會指出，隨全球科技大廠加碼AI及資料中心等資本支出，加上AI應用延伸至終端電子產品，以及我國半導體供應鏈具競爭優勢，有助延續我國出口動能；投資方面，國內半導體業者積極擴充先進製程與高階封裝產能，加上政府持續推動投資臺灣三大方案與綠能建設，並協助企業淨零、數位雙軸轉型，均可望挹注投資動能。

消費方面，隨國內景氣與就業市場穩定、企業獲利成長，以及最低工資提高及軍公教調薪，有助提升企業調薪與獎金發放意願，加上政府持續優化所得稅制並推動減輕人民負擔措施，有助增加家庭可支配所得，維繫民間消費成長；惟全球經濟續受主要國家經貿政策動向、地緣政治和平談判進程、各國貨幣政策步調不一等因素干擾，仍須密切留意對國內景氣影響。