快訊／美股三大指數「低開低走」科技股跌一片　台積電ADR跌2%

▲美股示意圖。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股28日（週五）三大指數低開低走，截至台灣時間29日凌晨1時12分，道瓊下跌1.7%或720.01點、納指跌2.68%或476.73點、標普500指數跌1.99%或113.13點。此外，明星科技股普跌，英特爾跌4.04%、亞馬遜跌4.34%、特斯拉跌3.34%、谷歌跌4.3%、蘋果跌1.5%、輝達跌1.3%、台積電跌2.04%。
▲美股示意圖。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股28日（週五）三大指數低開低走，截至台灣時間29日凌晨1時12分，道瓊下跌1.7%或720.01點、納指跌2.68%或476.73點、標普500指數跌1.99%或113.13點。此外，明星科技股普跌，英特爾跌4.04%、亞馬遜跌4.34%、特斯拉跌3.34%、谷歌跌4.3%、蘋果跌1.5%、輝達跌1.3%、台積電跌2.04%。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
電價費率審議會今（28）日登場，經過約2小時開會討論，經濟部正式公告，今年4月起電價凍漲，主要是考量關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟物價波動隱憂，因此，審議會委員慎重看待電價對物價的影響，決議本次電價不調整，請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，穩健台電財務體質。
2025-03-28 17:20
電價費率審議會今（28）日決議，考量關稅變化與地緣政治風險，今年4月電價不調整，經濟部次長賴建信指出，將持續爭取立法院撥補台電1000億元，台電也會透過4大方向來開源節流，減少虧損狀況；根據台電提供數據推算，原先電價漲幅應該達9％。
2025-03-28 18:18
緬甸發生規模7.7級地震，泰國曼谷也受波及， 航太機構件暨散熱大廠jpp-KY經寶精密（5284）泰國廠距曼谷最近、北農府（Samut prakan）邦普（Bang Pu）工業區，當地員工向《ETtoday》回報有感受到明顯搖晃，產線停機約20-30分鐘後就復工，1200名員工目前都平安。
2025-03-28 17:02
電價費率審議委員會今（28）日下午召開，身為委員之一的商總理事長許舒博會前受訪再次喊話，希望民生用電330度以下可以凍漲，「這已經是很卑微的請求」；若真的還是全面調漲影響物價，「引起的民怨，誰決定誰負責，立法院裡面朝野之間要各大50大板。」
2025-03-28 15:01
台股遭遇美國川普政策亂流影響，今年3月以來指數重跌逾千點，行政院院長卓榮泰今（28）日向外評價台股「節奏性的盤整、階段性的起伏」、「未嘗不是一個重新站在高點的契機」等語，由於卓榮泰要產業自己圖強，未對政策護盤有具體說明，發言後台股殺聲隆隆，12點過後再迎一波殺盤，指數一度重摔逾410點拉回，法人指出，卓揆說法合理，但台股短線看盤重點仍以川普關稅劇本走向為主。
2025-03-28 12:33
AI需求大爆發，科技業薪水向來令人稱羨，薪資查詢平台《比薪水》公布2024年科技公司薪資排行，聯發科（2454）以平均年薪169.6萬元蟬聯第一，不過平均年薪及分紅獎金卻下降；艾司摩爾（ASML）是前5名中唯一薪資各項獎金全面調漲的公司。
2025-03-28 12:22
國際漿價持續上漲，自去年底以來漲幅超過1成，華紙（1905）宣布，自4月起，旗下所有紙品價格調漲5％，若是成本持續攀升，不排除會再持續調整價格。
2025-03-28 14:09
英特爾（Intel）新任執行長陳立武向投資人傳遞訊息，表示公司將在人工智慧（AI）硬體領域挑戰輝達（NVIDIA）。
2025-03-28 11:34
電價費率審議會將於今（28）日下午召開，經濟部長郭智輝持續喊話政府撥補，並重申電價是否調漲由審議委員決定，台電本身也要努力做好經營管理，讓營運在正常軌道上。
2025-03-28 10:27
交易方式變更為全額交割股誠研（3494）透過減資55%，並辦理私募增資，去年底每股淨值回升到5元以上，來到7.94元，股票將下週一（31日）起恢復正常交易。
2025-03-28 11:28
讀者迴響