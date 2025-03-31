野獸國去年轉虧為盈　擬配發近1.65元股利

▲野獸國。（圖／野獸國提供）
記者廖婕妤／台北報導
公仔概念股野獸國（6995）公告2024年財報，全年營收獲利雙成長，且較前一年度相比轉虧為盈，董事會也決議擬配發近1.65元股利；隨著今年更多品牌IP授權挹注，加上泰國廠啟用，全年營運不看淡。
野獸國2024全年合併營收為13.4億元，年增26.4％；稅後淨利為3488.6萬元，EPS為1.65元，與2023年相比轉虧為盈。董事會擬配發每股現金股利0.14839726元、每股股票股利1.33557282元，並以資本公積轉增資配發股票股利0.16442722元，合計股利共1.6483973元。
野獸國表示，2024年轉虧為盈，主要受惠海外營收有爆發性成長，包括歐洲、美國、中國IP自製產品挹注；其中，海外營收4.9億元、年增58％，尤以歐洲翻倍成長表現最佳，台灣營收8.5億元年增13％，主要來自各大通路的挹注，以及新的IP從去年底開始貢獻營收。
展望今年營運，野獸國指出，從單純只做美系IP產品，去年開始獲得日系IP授權，今年將新增咒術迴戰、幽遊白書、遊戲王、SAKAMOTO DAYS 坂本日常、魷魚遊戲、DINO TAENG、教父、星際爭霸戰、芝麻街、熊麻吉等IP授權，去年僅部分發酵，今年有望挹注營運成長。
海外營運方面，今年2月正式啟用泰國產能，補足原本中國產能春節長假的影響，預估受惠下半年產能利用率的提升，今年有望大幅提升營收成長，隨著產能彈性調配，即時因應客戶需求，對美訂單有望恢復正常。
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