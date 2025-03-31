台積電2奈米擴產股民不買單 盤中殺35元「900元保衛戰在即」

受到川普關稅影響，台股今（31）日在台積電（2330）帶頭走跌的效應下，指數盤中殺逾800點史上第5大，台積電高雄2奈米製程擴廠利多失靈，盤中更殺逾35元至917元，為去年9月6日以來波段低點，若與今年1月7日高點1160元相較，台積電今年以來股價跌逾20%，市值已蒸發逾6.2兆元。

股匯雙殺！台幣重貶1.2角失守33.2元刷9年新低 台股跌逾800點

股匯雙殺！台股今（31）日盤中大跌逾800點，新台幣兌美元也狂貶逾1.2角，跌破33.2價位，最低觸及33.222元，改寫盤中逾9年最低價。

指數狂殺800點！鴻海跌逾5%摜1年新低 集團股臉綠

川普發動關稅戰，加上外資對於AI產業前疑慮升高，進而調降AI龍頭股目標，過11點大盤挫殺逾800點，3月以來，外資對於鴻海（2317）賣超25.2萬張之多，今（31）日股價再度跳空大跌，摜破150元整數關卡，跌幅超過5%，最低來到145元，創下一年多低點，截至11點多，成交量7萬多張，鴻海領跌，集團股也沒好臉色，廣宇（2328）跌5.77%、建漢（3062）跌6%、鴻準（2354）跌5%，台揚（2314）持續跌停。

飾金每錢12960元新天價 銀樓：關稅戰下半年衝破1萬5

受到美國總統川普發動關稅戰影響，國際市場現貨黃金過去24小時內飆破每盎司3102美元，銀樓飾金今（31）日開盤衝破台幣12960元新天價，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，關稅戰是「無煙硝戰爭」，將會助長通膨推升黃金表現，下半年應可看到每錢台幣1.5萬元的牌價。

金融中心排名直落 彭金隆喊「不認同」2年提升10至20名

金管會主委彭金隆今（31）日赴立法院財委會進行專案報告，立委賴士葆質詢，台灣全球金融中心指數（GFCI）排名直直落一事看法如何？彭金隆表示「不接受、不認同」，台灣在GFCI應該是這樣排名，透過法規鬆綁、亞太資產管理中心推動，盼花2年時間，讓台灣在GFCI提升10到20名。

大魯閣美國首家棒壘球打擊中心開幕 7月前再展2家店

大魯閣（1432）積極開拓海外市場，憑藉台灣經驗與日本技術，美國首家棒壘球打擊中心在德州休士頓Katy正式開幕，今年7月前還會再開出2家店，下半年也將持續展店，擴大品牌影響力。

野獸國去年轉虧為盈 擬配發近1.65元股利

公仔概念股野獸國（6995）公告2024年財報，全年營收獲利雙成長，且較前一年度相比轉虧為盈，董事會也決議擬配發近1.65元股利；隨著今年更多品牌IP授權挹注，加上泰國廠啟用，全年營運不看淡。

川普關稅打趴經濟 高盛：美歐央行今年要降息3次

美國總統川普祭出新的關稅制裁措施劇烈影響各國經濟，美系大型投行高盛（Goldman Sachs）集團最新報告顯示，美國聯準會（Fed）、歐洲央行今年將會迎來3次降息。

川普關稅台股嚇跌逾610點失守2萬1 台積電重摔32元至920

受到美國總統川普新關稅即將上路影響，美股4大指數全面下跌，台股今（31日）以21254.63點開出，指數大跌348.26點，跌幅1.61％，隨後在台積電（2330）帶頭下殺32元至920下，指數跌幅擴大跌逾610點，失守2萬1整數大關。

75萬凱基金股民注意！紀念品傳送「電子胡椒研磨器」 4／11前要上車

擁有逾75萬股民的凱基金（2883）今年股東會紀念品傳出有望送出「電子胡椒研磨器」，與公司尚在開發金時期送的故宮花鳥碗、摺疊椅、野餐墊湊成郊遊露營套組。