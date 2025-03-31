陽明今年長約價優於去年、現貨價上下波動　公司自有船都非大陸建造

▲陽明今年長約價優於去年，現貨價估會上下波動。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2209)今(31)日召開法說會，公司業務長李明輝指出，公司今年歐美線長約運價都比去年好，現貨市場則因今年不確定性很高，估計會是上下波動，至於是否會像全美零售聯合會(NRF)所預估，貨量因關稅問題6月會開始減少，呈現旺季不旺現象，估計要過幾周後才能看出實際走向；另因聯盟轉換與歐洲主要樞紐港貨櫃加大有造成塞港，後續還要觀察。

陽明估計紅海危機短期內還無法解決，解決後船隻重返紅海需要時間，不過如果紅海恢復，艙位供給會變多，對運價長期是負面影響。至於美國隊大陸建造船舶收取額外港口費問題，陽明說明公司自有船都不是在大陸建造。根據Alphaliner統計，租用的船有8艘是大陸建造，佔約9%，公司說明8艘中有5艘是長租，可透過業務調派調離美國，且美國對陸造船會如何處理，目前也還在研議當中。。

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在塞港方面，目前上海、寧波、蛇口、鹽田、新加坡約塞港2-3天，歐洲與加拿大約要一周，其中歐洲部分估計比較屬於長期現象。

陽明去年營收為新台幣2,227.06億元，稅後淨利為641.79億元，稅後EPS18.38元，公司董事會決議配發現金股利每股7.5元，配發率 40.8%。陽明到去年年底保留盈餘有2722.88億元，每股淨值97.52元，未分配盈餘有2318.84億元，去年利息收入共有114.11億元。

陽明本月28日向日本正榮汽船株式會社購入3艘由其母公司今治造船建造中的8千箱(20呎櫃)級新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船，預計將於2028至2029年竣工交付營運，是陽明首批購建的甲醇船，另3艘另洽造船廠。陽明還有7艘1.5萬箱船選擇採用LNG雙燃料，目前正在與造船廠洽談中。