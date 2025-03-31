華航10架A350-1000訂單正式簽約　2029年交付投入歐美長程線

▲華航與空巴簽署10架A350-1000訂單。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今（31）日與空中巴士正式簽署10架 A350-1000 廣體客機訂單，預計自2029年起開始交付，將取代現行A350-900跟波音777機隊，投入北美與歐洲長程航線；董事長高星潢指出，目前華航機隊共有83架飛機，未來持續朝90-95架邁進。

高星潢表示，因應全球旅運需求持續成長，華航積極優化機隊結構，此次購機計畫除10架A350-1000確定訂單，還包含5架選購權，增加整體機隊營運彈性，鞏固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航點。

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高星潢指出，A350-1000機隊的引進是未來發展的一個重要里程碑，擁有卓越的性能與寬敞舒適的客艙空間，將為旅客帶來更優質的飛行體驗；現有15架A350-900機隊於2027年起將進行客艙升級，同樣委託空巴進行改艙工程整合與技術服務，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊。

高星潢也提到，目前交機狀況都是稍稍有延遲，A321目前已交付15架，還有9架待交機；明年會有787陸續交付，緊接著A350-1000將在2029年開始交機。隨著新機陸續交付，華航也將持續拓展航點，在運量尚未充足時，只能穩健中求發展。

空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，歡迎華航加入快速成長的A350-1000營運業者行列，身為最早引進A350-900的航空公司之一，華航在擁抱先進航空科技的過程中扮演先驅角色。A350-1000是業界的長程客機領導者。選擇全球最先進的A350-1000長程客機，將讓華航持續提升機隊，同時為長途旅行帶來最優越的營運效益與舒適性。