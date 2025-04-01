美國線今日漲價馬士基未漲　MSC與一家聯盟船對大客戶延期漲價

▲馬士基航運今日美國線未漲價。（圖／港務公司提供）

張佩芬／台北報導

貨櫃船公司美國線4月的運價調漲，因為5月年度新長約的簽屬，都被認為是勢在必行的動作，但是今年4月漲價並不順利，先是業界龍頭地中海航運(MSC)通知超大與大型客戶原運價延用至4月15日，今(1)日馬士基航運確定4月中前不漲，一家亞洲籍聯盟船也通知超大與大型客戶運價4月中以前不漲，不過因為未來5周船公司有提高減班比例，估計4月中有望補漲。

馬士基目前維持美西每大箱(40呎櫃)運價1600美元，美東2600美元的收費，其中美西線運價估計是在成本價上下，另一家亞洲籍聯盟船則是美西收1550，美東收2550美元運價，其他船公司則是按原價加價800-1000美元。

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超大型攬貨公司指出，船公司有加大減班力道，目前大陸市場除華南地區，船班都已接近滿載，因此已經預訂4月15日再漲一波，漲幅同樣訂在每大箱調升1千美元左右。

根據德魯里(Drewry)統計，在主要的東西方貿易航線，包括跨太平洋、跨大西洋和亞洲-北歐和地中海，在第14周(3月31日至4月6日)和第18周(4月28日至5月4日)期間，有68個航班被取消，總共有713個預定航班，取消率為10%。

Drewry預測，在接下來的5周內，大部分東西部取消的航班將影響到跨太平洋東行(47%)，其次是跨大西洋西行(28%)和亞洲-北歐和地中海(25%)。