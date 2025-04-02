中共軍演3檔軍工股噴量　寶一盤中亮燈居成交王

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

地緣政治緊張，日前總統賴清德表示，編列特別預算提升國防預算占GDP比重至3%以上，以及中國大陸軍演，上述題材點火軍工股攻勢，今（2）日寶一（8222）開高走高，一度亮燈漲停，亞航（2630）、漢翔（2634）兩檔航空軍工股跟進上攻，惟追價買盤後繼無力，股價在9點15分之後跟著翻黑。

中國大陸昨（1）日起無預警於台海周邊臨空演訓，寶一延續昨天攻勢，上攻58.9元波段新高，創2023年7月以來新高。

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寶一為航太及電子高科技產業零組件製造的公司，客戶波音出貨交機回溫，加上F-47是由波音開發的戰鬥機，而空巴的P&W、KHI等客戶訂單能見度長，今年前2月合併營收1.53億元、年增約28%，由於美元強勢，對於以美元計價為主的寶一來說，毛利率與匯兌收益都是正面效益。

寶一領軍下，今日漢翔上攻55.5元，遭遇到前波高點反壓，股價跟著壓回，到10點半左右，成交量逼近7.5萬張，因應川普2.0關稅政策，漢翔宣布與馬來西亞上市公司縱橫集團擴大合作，將為縱橫集團旗下生技醫療產品在美國開闢全新產線，目前爭取國際訂單，美國設廠、接單、打造新產線，都是必需的營運策略。

漢翔上午盤成交量逾7.7萬張，為上市公司成交量第2大個股，緊追寶一，不過開盤10分鐘衝上55.5元後股價衝高解套賣壓出籠，10點半以後已跌逾3%，暫報52.2元。

由於航太軍工市場穩定成長，亞航也已積極投入零組件如光纖陀螺儀等製造上，在無人機等應用前景可期，市場也對亞航獲中科院無人機技轉有高度期待，今日亞航突破40元關卡，一度上攻41.15元，隨後股價反壓一度跌逾2%。

