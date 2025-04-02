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永豐金「金元包」曝光　4／28起寄股東會通知單

▲▼金元包照片。（圖／公司提供）

▲永豐金今年股東會紀念品「金元包」亮相。（圖／永豐金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有40萬股民的永豐金（2890）今(2025)年股東會將於5月29日舉行，股東會紀念品「金元包」今（２）日正式亮相，公司強調，本次股東會紀念品將以永續為概念，將環保便當盒放入金元寶外型便當袋，組合成「金元包」，傳達「永續日常，生活永豐」理念，打造「Together, a better life」。

永豐金控表示，長久以來，永豐金透過不同的活動與倡議，希望秉持永續的理念能深入民眾的生活，因此在股東會紀念品的規劃上，更希望能向股東傳遞永續日常的實用性；繼去年推出股東會紀念品「豐收椅」，深獲股東喜愛及肯定，今年更結合金融業帶來財富的概念，將保溫的便當袋，折疊成金元寶聚財外形的「金元包」，並搭配邊角圓潤透明盒蓋的玻璃便當盒，將自備或外帶餐食放進袋中，不只保留溫度，更能保存對環境友善，將永續展現在日常之中，讓自己友善舉動改變未來，生活永豐。

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永豐金控股東會將於5月29日舉行，股東截過戶日已在3月11日到期，在此之前買進永豐金股票才有此次領取資格。持有零股股東除親自出席或以電子方式行使表決權者擁有可以領取外，永豐金控將不會發放紀念品。至於擁有1000股以上的股東，公司將會4月28號起，連同股東會開會通知，屆時即可領取。
 

關鍵字： 永豐金股東會金元包環保永續

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