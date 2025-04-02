今年電商市場估成長15.5%　美國線在取消關稅豁免前價量回升

▲美國預計9月1日取消關稅豁免，目前有看到價量回溫。（圖／桃機公司）

記者張佩芬／台北報導

總部設在英國的物流行業市場研究解決方案供應商Ti Insight指出，儘管美國計畫取消對800美元以下包裹的關稅豁免，估計全球電子商務和電子履行市場將在2025年增長15.5%。國內大型航空貨運承攬業者指出，目前美國關稅豁免取消時間訂在9月1日，市場貨量與運價都有回溫，但因美國海關嚴查貨物低報價值，回溫速度緩慢。

Ti Insight預估亞太地區的增長速度略快於北美或歐洲，自2020年以來增長了11%，而北美增長了10%，歐洲增長了8%。航空貨運承攬業則估計，今年電商成長主要出現在歐洲、非洲、中南美與東南亞。

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Ti表示，自2022年新冠肺炎疫情後的收縮以來，市場已經恢復了急劇上升的軌跡，2024年，該市場的價值為5219億歐元(約5690億美元)，是2019年疫情爆發前市值的兩倍，與2023年的水準相比增長了13.6%。

攬貨業指出，美國預計9月1日適當的系統到位，會開始取消關稅豁免，不過電商平台更關心的是清關模式的變更，原T86清關模式，當天可放貨，改用T11，放貨時間要7天，不但加高成本，每筆手續費自8-12美元提高到50美元，加上關稅提高，各項成本的上漲，最後帶來的就是通膨問題，讓人為後市擔憂。

目前台灣到美西每公斤運價約新台幣220元，較3月中提高一成，34元油料附加費外加，大陸市場全包價約38元人民幣(約新台幣171元)，大陸的運價水平低於台灣，但高於2月間的超低運價，當時因川普宣布取消關稅豁免，攬貨公司的包機因為缺貨，航班出現所謂的「買貨價」，每公斤最低價僅收6元人民幣，以避免全賠。