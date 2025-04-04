美股期貨慘崩！台股連假後怎佈局？法人點名3檔ETF抗震

▲川普關稅大刀揮下，台股資金避風港可留意鋼鐵、金融股。（圖／鏡週刊）

文／鏡週刊

川普宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半對等關稅，對台擬課徵32%，消息一出美股期貨慘崩，清明連假過後台股何處何從？法人表示，鋼鐵產業受惠報價可望趨穩，貨櫃海運、金控產業受惠資金關注殖利率題材，短線皆相對具備表現空間。若擔心個股表現，也可留意成分股含鐵、含金量高的ETF。

凱基開創基金經理人吳志文表示，因受市場擔憂美國政府實施「對等關稅」，恐導致美國景氣陷入衰退，及揣測美系雲端服務供應商恐將縮減資本支出等訊息，近期台股表現相對挑戰。

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短線上可關注受惠中國《鋼鐵行業規範條件》發布的鋼鐵業，以及殖利率4%以上族群，例如海運貨櫃或金控類股。鋼鐵產業方面，市場預期新一輪鋼鐵供給面改革將快速實施，有助改善供過於求的產業現況，進一步穩定亞太地區鋼鐵報價，台灣鋼鐵產業也可望同步受惠。

隨著上市櫃企業將陸續公告2024年股利配發政策，台股進入除權息旺季，具備殖利率題材加持的個股，例如海運貨櫃或金控類股，短期股價表現空間可期。

展望台股後市，吳志文指出，可觀察是否有對台灣相對不利的晶片、電機等關稅政策實施，後續可觀察4月先進製程晶片龍頭大廠法說會內容，以及美系AI晶片巨頭下半年的新晶片出貨量能否出乎市場預期。

另外在台股ETF方面，可留意金融、鋼鐵、航運成分股較高標的，像是00915（凱基優選高股息30）、00701（國泰股利精選30）及00713（元大台灣高息低波），將是近期投資人可留意的布局選項。



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