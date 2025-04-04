川普重拳台股回測2萬點　法人點6產業23檔抗震首選

▲美國總統川普出重拳課對等關稅，台股回測2萬點。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普對台祭出高達32％的關稅，震驚市場，本土法人最新報告推演3大情境，揭露台股中期恐將回測2萬點整數關卡，這份報告同時建議投資人應重新整理選股策略，轉向6大產業共23檔個股避險。

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▲本土法人推演川普關稅對台股衝擊，可點圖放大。（圖／翻攝投顧研究報告，下同）

本土法人指出，川普關稅震驚全球，據內部推演台股市場在3種情況下的表現中，以「解放日」出現部分國家反制、部分國家取得談判空間為基本反應，台股可能出現4大影響：1、中期回檔、回測2萬點整數關卡；2、台灣稅率高於中、越、泰等國；3、景氣受到影響但仍要再觀察是否衰退；4、下半年台股回漲變數提高。

而在這種情況下，操作策略上宜選反向ETF、高股息低波ETF、高息低波個股，至於台股類股選擇上，建議以高殖利率、相對低波動與內需型標的為優先。

台新投顧副總黃文清點名6大產業符合類似條件，在產業上包括電信業、通路業（含便利商店與百貨）、水電瓦斯、餐飲（含食品、餐飲、飯店、觀光）、保全與其他利基型產業。

而在個股避險建議上，法人認為23檔個股具有操作空間，包括中華電（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、統一超（2912）、全家（5903）、寶雅（5904）、台汽電（8926）、大汽電（8931）、大台北（9908）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）、晶華（2707）、王品（2727）、雄獅（2731）、五福（2745）、統一實（9907）、大華（9905）、中保科（9917）、新保（9925）、台灣高鐵（2633）、大車隊（2640）、汎德永豐（2247）等，相關個股殖利率在3％至6.7%不等，250日年化波動度低於0.5，相對安全。