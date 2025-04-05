台積電周一補跌甚至跌停？專家給答案　跌停價算出「落在這」

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國「對等關稅」政策影響全球股市，美股連續兩日暴跌，台股雖尚未開市，但台積電ADR已在盤前下跌5.32%，3日內累計跌幅達13.96%。許多財經專家和股民在社群平台上預測，周一開市後，台積電可能面臨補跌，甚至跌停。

面對即將結束的清明節連假，多位財經專家紛紛在社群平台上發文，預測台積電周一跌停的機率。分析股市為主的YouTuber「大俠武林」認為，周一台股將面臨在開盤時瞬間崩跌，可能股民會以為有時間跑，「現實是，很多人連反應都來不及。」

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「潘廷易經財金粉絲團」則說，「台積電ADR開盤再跌近6%繼續破底，台股周一開盤該不會融斷跌停？有可能創下史上最大跌點嗎？」

房市專家何世昌看到道瓊一開盤「千點招待」、費半重挫逾5%、蘋果跌逾3%、台積跌逾5%、輝達也跌約5%，便在「何世昌的房產知識Buffet」粉絲團發文，「星期一台積電跌停的機率有多高？」留言處則直呼，「血流成河，希望大家要好好過日子。」

根據台積電2日收盤價942元來計算，若跌10%呈跌停狀態，跌停價約848元。另外，面對即將結束的連假，有股民在社群平台上表示，「有人跟我一樣，現在不是焦慮假期，而是焦慮4/7（一）早上九點，台灣股市會多麼可怕？大盤會不會直接跳水到18000？」

也有人反而考慮進場，「如果下禮拜台積電跌停，不知道各位是選擇貪婪還是恐懼？」「我等第二根跌停進場，大家覺得這樣會贏嗎？」「各位滿手現金的網友，星期一可以進去台積電炒底，錯過了這一次下次不知道要再等到什麼時候。」