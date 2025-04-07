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國泰世華香港分行擔任主辦行推動香港寬頻首筆永續連結貸款　融資金額達67.5億港元開創香港電信業永續轉型新典範

▲▼國泰世華,香港,貸款,香港寬頻有限公司,永續。（圖／業者提供）

▲國泰世華香港分行為香港領先的電信及科技解決方案供應商「香港寬頻有限公司｣安排其首筆永續連結貸款，為香港電信市場寫下嶄新篇章。（圖／國泰世華提供）

記者錢雅慧／綜合報導

國泰世華銀行香港分行（以下簡稱「國泰世華香港分行」）致力以金融核心職能帶動永續轉型，洞察企業客戶需求，近期擔任主辦行角色，成功為香港電信及科技解決方案供應商「香港寬頻有限公司｣（以下簡稱「香港寬頻」）安排其首筆永續連結貸款。此外，國泰世華香港分行更成為唯一擔任主辦行、帳簿管理人及主承銷商的台資銀行，充分展現其在香港金融市場的專業能力與影響力，為香港電信市場寫下嶄新篇章。

國泰世華香港分行行長劉昌豪表示：「香港寬頻一直是本行重要合作夥伴，很榮幸能為他們主辦安排首筆永續連結貸款，為香港電信市場樹立新標竿。由於市場反應熱烈，此次貸款已啟動了超額認購權（綠鞋機制），融資金額從原先規劃的52.5億港元，提高到67.5億港元。國泰世華香港分行積極推動永續金融發展，這筆永續連結貸款亦是本行2024年主辦安排的第二筆銀團貸款，未來我們將持續為不同客戶提供創新融資方案，盼以具體行動協助企業分階段實現減碳目標。」

此次貸款採用與預定永續發展績效目標（SPTs）連動的利率調整機制，當香港寬頻成功達成指定關鍵績效指標（KPIs）時，便能降低借貸成本。相關績效指標聚焦於減緩氣候變遷與強化香港寬頻內部的網絡安全等，突顯香港寬頻將ESG目標納入業務層面的決心，及對永續發展的承諾。

此外，香港寬頻已委託國際知名的評級機構「惠譽常青」（Sustainable Fitch）為其「永續發展連結融資框架」提供第二方意見（SPO），並獲得「良好」的整體評級。該SPO確認香港寬頻的融資框架符合貸款市場協會（LMA）、聯貸銀行團與貸款交易協會（LSTA）及亞太區貸款市場公會（APLMA）共同制定的《永續發展連結貸款原則》。

作為企業金融的永續夥伴，國泰世華致力為客戶引進各式專家資源，並提供如永續連結貸款、永續績效連結薪轉、永續金融夥伴專案等全方位解決方案，盼助企業資金、技術以及永續觀念逐步到位。展望未來，國泰世華將持續審視推出的服務及產品能否幫助企業和社會共好，期許攜手企業邁向永續未來。
 

關鍵字： 國泰世華香港貸款香港寬頻有限公司永續

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