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台股大崩盤「3大轉機全落空」　分析師：這類股先別碰

【台股史上最大崩跌】台股大崩盤三大轉機全落空　分析師：這類股先別碰

圖文／鏡週刊

受到川普關稅對於全球經濟帶來的不確定性，台股在4月7日終場以19232.35點，下跌2065.87點作收，對於台股後續看點，金玉峰證券投資顧問總經理張睿恒表示，台股大崩盤有三大觀察點需要關注，分別是成交量、美股表現以及國安基金動向，不過目前三大重點都沒有看到，對於前景依然不樂觀。

在經歷美國對等關稅後台股首個交易日，如外界預期迎來「補跌」行情，終場以19232.35點，下跌2065.87點作收，幾乎是「開盤即收盤」，台股整體下跌9.69%，金玉峰證券投資顧問總經理張睿恒表示，大跌時首個看點就是：「一定要下殺出量。」。

不過今天因為大多個股都鎖跌停，「想賣的人賣不掉，明天可能還有一波殺盤，想買的人也暫時不敢進場。」今天成交量僅有1472.95億，創下近幾年來單日成交量新低紀錄，張睿恒認為，台股整體市場依然不樂觀，「只要下跌時有新低量，就還會有新低價。」第二是美股的止跌訊號，張睿恒指出，目前美股尚未看到止跌，整體還是受到川普關稅的不確定性有關。

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第三是台股方面，金管會雖然已經祭出「限空令」，國安基金也開始有研擬進場，不過張睿恒表示，依然要等確切資訊出來，才有機會帶動台股市場有新買盤，「之後才有機會讓新買盤低接低基期股票」，但現在也沒有看到這個跡象，整體不容樂觀。

這波下跌最大原因莫過於川普對各國課徵的對等關稅，張睿恒指出，「川普依然是商人，關稅背後主因還是在於談判。」從目前狀況來看，越南已經率先去美國談判，並指出要將對美關稅將至0%，這導致在越南有設製鞋廠的Nike、Adidas已經率先反彈，「後續觀察方向就是各國跟美國協商狀況如何。」談得好有望出現反彈，但反之，談不好就會像中國對美課徵報復性關稅，可能升級成全球關稅戰。

張睿恒預期，未來幾天將會陸續傳出各國與川普談判的消息，尤其台灣會重點關注東南亞市場，由於台灣很多電子廠尤其消費性電子廠都有在越南、泰國、印度設廠，「但以這三個國家為例，在這波關稅課徵的關稅也是30%幾跳。」因此這些國家與美國談判狀況如何，將連帶影響台灣電子股後續能否反彈，「建議投資人優先避開消費性電子相關公司。」外界預期，對等關稅將帶動物價上漲，尤其是手機、電腦方面，價格是換機的重要因素，衝擊可能將延續。

事實上，蘋果公司股價已經開始反應未來帶來的衝擊，近5天已下跌超過10%。


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關鍵字： 台股川普關稅全球經濟市場

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