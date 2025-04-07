台股遭血洗史上最慘！　「這4檔」飆漲停

▲川普對等關稅引爆全球股災。（圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

川普對等關稅引爆全球股災，黑色星期一恐慌來襲，台股因清明連假休市，今（7）日重啟交易，盤前試撮全倒，幾乎全部掛出跌停價，加權指數幾乎「一開盤就收盤」，急殺逾2千點，創盤中最大跌點及最大跌幅，期貨跌停鎖死，跌停家數逾千家。

金管會昨（6）日已祭出救市措施，一、投資人借券賣出總量砍到3%，等同外資借券賣出打一折；二、拉高融券保證金成數到130%，被稱為史上最重打擊外資放空措施，為期五天。行政院長宣布880億元救援措施，但依舊無力可回天。

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加權指數一開盤就跳空跌停，上演史詩級崩盤，十大權值股除了中華電信（2412）以外，全數殺到跌停。其中，「權王」台積電（2330）跌停下探848元，22兆元大關失守，一天亦蒸發2.4兆元以上。

台股高價股一片倒，盤面上的千金股僅剩下11家。千金股王信驊（5274）跌破3000元大關，跌停在2740元。股后世芯-KY（3661）則跌停鎖在2395元，大立光、力旺（3529）、祥碩（5269）、緯穎（6669）、川湖（2059）、旭隼（6409）、聯發科、嘉澤（3533）、印能科技（7734）也都遭打入跌停。創意（3443）、健策（3653）則跌出千金榜外，分別鎖死在999元以及932元。

一片綠中，只有四檔個股跳空漲停，分別為元大台灣50反1（00632R）、群益台灣加權反1（00686R）、國泰台灣加權反1（00664R）、富邦台灣加權反1（00676R）。

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