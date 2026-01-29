存0056當退休金「只能睡公園？」　財經作家反擊：我還常常出國

▲元大高股息（0056）採季配息，擁有逾153萬受益人。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

不論是0050還是0056，一直以來都是人氣很高的ETF，知名理財作家施昇輝就指出，看到有網友留言，若存0056當作退休金，恐怕「現在已睡公園」，施昇輝對此提出反駁，強調此說法是以不合理的數學模型誤導他人，「我不只沒睡公園，還常常出國旅行。」



「樂活大叔」施昇輝在臉書貼文中提到，有人留言表示「如果你存0056退休，現在已睡公園，我用歷史數據推算給你看」。他指出，不買0056或認為0056報酬低於0050，都是個人選擇與看法，「但為什麼還有人認為買0056退休後會睡公園？」他直言，這類論述是建立在奇怪假設的數學模型上，容易誤導他人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施昇輝反駁「買0056退休睡公園」言論



施昇輝表示，過去也有人提出相關論點，但如今也已不再提及，原因在於這類說法可能涉及證交法中「意圖影響行情」的疑慮。他透露，自己並未如留言所說的「睡公園」，反而仍經常出國旅行。

施昇輝也整理過往常見的投資比喻，包括有人形容「0056是生日禮物，馬上享受，0050是生日願望，有夢最美」，也有人比喻「0050是自住房，住了很安心，0056是出租房，定期能收房租」。

他自己則提出「0050是威士忌，越陳越香，0056是啤酒，立刻暢飲」，並開放網友留言，以「0050是OOOO，0056是XXXX」的方式發揮創意。

貼文曝光，網友紛紛留言，「0050是買房頭期款，0056是月繳房貸好助手」、「我就是聽大叔才開始買0056的，只是起步比較晚」、「兩個都買，可以安穩睡覺不焦慮」、「50就像你有一間5000萬的房子自住，這叫好野人，能看不能吃牛馬一輩子，56就像你有一間2500的房子收租，這叫有錢人，工作越來越輕鬆」、「存0056賺股息又賺帳面，銀子跟心情都有賺，非常棒。」