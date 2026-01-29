台灣半導體40%移美？黃仁勳：「新增」不是轉移，對台積電雙贏

▲輝達執行長黃仁勳抵台。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長、有「AI教父」之稱的黃仁勳今（29）日下午約1時搭乘專機抵達台北松山機場，展開新一波訪台行程。他此行除將出席30日輝達台灣公司尾牙，也規畫拜會台積電創辦人張忠謀與董事長魏哲家。面對近期外界熱議「美國要求台灣轉移40%半導體產能」的說法，黃仁勳親自澄清，直言「轉移不是正確說法，正確的關鍵字是新增」。

「不是轉移，是新增」 親自替台積電說話

針對美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）先前提及，要將台灣40%半導體產能移往美國，黃仁勳在機場受訪時強調，這樣的解讀並不正確。他指出，未來10年全球對先進晶片的需求將大幅成長，台積電勢必要「大量新增產能」，而不是把既有產線搬走。

黃仁勳進一步說明，台積電未來新增的產能，將同步布局在美國、歐洲、日本與台灣，其中仍會有大量業務與製造留在台灣。他預期，未來市場對晶圓的需求規模，甚至將遠超出台灣現有產能所能承載的程度。

▲台積電美國亞利桑那州廠區建設情況。（圖／台積電提供）

全球布局是雙贏 黃仁勳：台積電的巨大勝利

黃仁勳直言，台積電擴大全球布局「對台積電來說是非常好的事情」，對美國而言同樣是一大優勢，因為能夠建立更具韌性的製造體系。他形容，這樣的發展對台積電與美國是「雙贏（win-win）」，更是台積電的「巨大勝利」。

他也點出，半導體與AI產業正推動一場新的工業革命，全球各地都在同步擴張算力與製造能力，這樣的趨勢不可能只靠單一國家完成，全球分散布局反而是長期穩定發展的必要條件。

AI爆發帶來能源壓力 台灣同樣面臨挑戰

談及AI快速成長帶來的挑戰，黃仁勳也坦言，「能源」將是各國共同面對的關鍵課題。他指出，美國推動再工業化，包括半導體、電腦製造與AI基礎建設，都高度依賴能源供應；在台灣、歐洲乃至全球，能源同樣是重大考驗。

黃仁勳認為，無論是哪個國家或地區，若希望在這場新工業革命中持續成長，都必須確保穩定且充足的能源支撐，否則將難以承載未來AI與先進製造的龐大需求。