黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

▲黃金價格持續飆高。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國財政部長貝森特口水護盤效力不佳，美元過度弱勢持續拉高黃金、白銀等貴金屬行情，國際期貨黃金在今（29）下午2點左右衝破每盎司5600美元大關，台銀黃金存摺也1日「過3關」一口氣穿越每公克新台幣5400元、5500元與5600元關卡，一舉來到5652元歷史新高，由於貴金屬交易漲跌無限制，台銀貴金屬部經理楊天立直呼「冷靜看待」。

台銀黃金存摺昨（28）日以每公克新台幣5343元作收，已創黃金存摺開辦以來最高收盤價，今日以5566元開出，直接衝破5400元、5500元大關，其後又攻破5600大關，在下午2點35分開出5652元新天價；而銀樓飾金今日亦首度開出每台錢21650元新天價，投資人大嘆愈來愈難持有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《彭博社》報導，由於所謂的「貶值交易」再度回籠，其影響力蓋過美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對強勢美元政策的重申「美國一向奉行強勢美元政策」，美元周三反彈後隨即再度走弱。截至29日下午4點，美元指數落在96.1254，下滑0.3%，黃金與白銀等貴金屬迎來新一波漲勢。

所謂「貶值交易」，是押注美元購買力長期下滑的策略，主因包括美國政策制定的不確定性、難以為繼的龐大財政赤字，以及美國日益加深的孤立傾向。彭博美元指數今年以來已下跌逾2%，在2025年更曾重挫8.1%。

擁有「新債王」封號的DoubleLine Capital執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）在接受《CNBC》訪問時表示，美元已有一段時間未能發揮避險貨幣的角色，投資人反而偏好黃金等實體避險資產。

受到金價走高影響，世界黃金協會（WGC）最新數據顯示，去年包括央行、主權財富基金及政府實體在內的官方機構購金量降至863.3噸，但民間購金浪潮不減，大量增持。