快訊／首檔「關過農曆年」來了　LED飆股一詮明起處置到2／23

▲台灣證券交易所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

丙午馬年首檔被「抓去關過農曆年」標的出現！證交所今（29）日公告，LED 導線架廠一詮（2486）因連續3個交易日被列入注意股，明（30）日開始打入處置，改採人工管制交易每5分鐘撮合一次，由於處置期間長達10個交易日，卡到農曆年，一詮的處置期間由1月30日一路關到2月23日為止，最快2月24日才會出關。

一詮今日盤中衝上每股135元、為2024年10月23日以來新高，惟衝高後引發獲利了結賣壓翻黑，終場以下跌3元或2.29%、每股128元作收。

證交所指出，一詮已連3個交易日列為注意股，含今日在內最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.32%，且1月29日的週轉率為11.08%，因此進一步打入處置股名單。

除了一詮之外，今日另有16檔標的遭證交所列為注意有價證券，包括康那香（9919）、美德醫療-DR（9103）、華東（8110）、雷虎（8033）、沛爾生醫-創（6949）、藥華藥（6446）、元晶（6443）、光聖（6442）、啟碁（6285）、彩晶（6116）、眾達-KY（4977）、晶豪科（3006）、強茂（2481）、川湖（2059）、毛寶（1732）與美時統一71購01（053643）