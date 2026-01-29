台股延長交易等3大變更方式拼33K　金管會彭金隆首開條件

▲金管會今召開新春記者會。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（2026）台股多頭氣勢如虹，攻抵3萬2千點大關，金管會於今（29）日召開今（2026）年新春記者會，主委彭金隆針對台股延長交易時間、交割結算縮短T+1，以及交易單位由千股一張調降一股或百股等議題做出回應，上述三項制度改革交付給證期局、證交所、櫃買中心來研議，必須從成本、風險，以及效益等層面評估之。

彭金隆指出，台股資本市場與國際資本市場連動性高，而證交所、櫃買中心兩個交易所一直有針台股延長交易時間進行研究計畫評估；如今，國際情況有所不同，也會再請證交所、櫃買中心重新評估，送繳相關研究提案。

證期局局長高晶萍補說明，台股交易時間的確比一些亞洲國家短一些，但是延長交易時間事涉重大制度改變，其中牽涉券商、外資、銀行、投資人等多方利益關係人；不過，隨著那斯達克擬延長到23個小時交易、倫敦交易所計畫24小時、韓國也擬延長到12小時交易，主要國家有這樣想法時，也請證交所收集各個國家執行狀況，而證期局的立場「開放原則、審慎態度」去評估，若有明確進展，再對外說明。

至於交割結算由T+2縮短到T+1一事，高晶萍指出，美國、印度已經先實施，英國、瑞士、澳洲，智利等12個國家計劃跟進，證期局已透過證交所搜集其他國家的作法，不過現階段若採取T+1，外資反映有時差的問題，金流有匯出入時間差問題，這必須通盤評估。

日前立委黃珊珊在財委會上提議，現股交易單位從一千股（一張）變成一股或是百股，高晶萍說明，盤中零股交易在2020年10月26日推出，目的就是希望降低投資門檻，讓小資族、年輕人有機會參與投資，沒有開放借券、融資等信用交易，就是不希望財務面開槓桿操作，開放零股交易之後，零股交易占市場比重已從2020年當時千分之一，到去年提升到2%

彭金隆強調，有關制度改革，並不會因為其他國家做什麼，台灣就一定要做什麼，或是其他國家不做就跟著不做，制度調度要評估成本、風險，以及效益。

