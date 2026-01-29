全球股市1月表現最強前三！ 　台股漲幅13%擠入榜內

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美元匯價走弱、AI創新題材大爆發，推動資金轉進新興市場，新興股債資產成為全球投資版圖中的焦點，2026年以來僅不到一個月時間，包含亞洲市場的南韓、巴西以及台灣等三個市股市原幣計價漲幅均已超越一成，並同步創歷史新高價位。

以南韓市場表現最為優異，KOSPI指數漲幅22.7%，FTSE富時南韓指數漲幅更高達26.08%，過去一年漲幅128.38%，主要反應AI基礎建設對於HBM高頻寬記憶體等先進記憶體供不應求拉抬價格與出貨，全球前兩大記憶體龍頭、南韓股市權值股三星電子與SK海力士直接受惠，股價大漲也拉動韓股表現，台股同樣受惠於AI基礎建設題材推升，今年以來漲幅約13.31%，居全球股市場第三名。

此外，市場押注2026年巴西央行可望採取寬鬆貨幣政策啟動降息循環，帶動銀行、內需與利率敏感股走強，商品價格上漲亦鼓舞能源原物料類股表現，今年以來，漲幅達14.63％，居全球股市第二名。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總羅尤美表示，台、韓主導AI人工智慧供應鏈、巴西墨西哥受惠近岸外包供應鏈回流在內的多重主題，搭配股匯市評價面優勢使得外資重新回補新興市場投資部位等，展現新興市場投資價值不宜錯過，建議投資人可以新興市場股債平衡型基金的方式一次補足新興市場股債匯市部位，對於積極與專業投資者，可聚焦南韓、台灣、墨西哥、巴西等新興市場單一國家輪動機會。