川普「關稅核爆」簡單粗暴　7解方救台灣經濟

▲美國總統川普宣布實施對等關稅，震撼全球。（圖／鏡週刊提供）

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簡單粗暴的川普「關稅海嘯」席捲全球，就算台股因清明假期躲掉2日下跌，但本週一（7日）開盤直接狂瀉逾2千點，不僅投資人欲哭無淚，就連財經專家、科技和傳產業者，都對未來全球經濟持悲觀態度。為因應變局，台灣產官學界全面動起來，提出7大步驟應對，希望帶領台灣安然渡過可能的全球經濟風暴。

清明節連續四天假期結束，週一（7日）上班首日就變成黑色星期一，台股一開盤即暴跌2千多點，2萬大關失守，權王台積電遭摜殺跌停，重挫至848元，逾1,700百家上市櫃公司跌停。

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前一天，金管會宣布包括限制借券，以及拉高保證金成數到130％等「救市三箭」，仍擋不住股民們的瘋狂賣壓，加權指數收盤時下跌2,065點，投資人心情盪到谷底。

台股大崩盤肇因於4月3日凌晨，美國總統川普以「解放日」（Liberation Day）為名，宣布將對所有進口商品徵收至少10％的「普遍關稅」，並對全世界貿易逆差國，實施最高達50％ 的「對等關稅」（Reciprocal Tariffs），震撼全球。

其中，台灣稅率為32％、中國34％、韓國26％、日本24％、歐盟20％，由於稅率遠高於各界預期，各國政府都開始想方設法因應這顆「關稅核彈」。

事隔一天，越南、柬埔寨率先向美國低頭降稅，反倒是最大貿易夥伴中國決定反擊，加徵美國34％關稅進行報復，加上歐盟考慮祭出最強硬的反脅迫措施應對（Anti-Coercion Instrument, ACI）反擊，一場貿易壁壘戰爭即將上演，讓各國股市連續崩跌3天，恐慌指數飆升到五年來最高紀錄，股民欲哭無淚。

為因應美國關稅重拳對台灣的衝擊，清明假期先由行政院召開記者會，提出880億元紓困方案因應關稅衝擊，同時間總統賴清德也在官邸與三大產業人士會面，包括鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢、金仁寶集團總裁許勝雄、宏碁創辦人施振榮、友達董事長彭双浪、台積電資深副總侯永清等產業大咖都在會中建議，「台灣不急著掀牌，先從政府手中籌碼進行談判，同時提出產業安心方案，謀定而後動。」

總統賴清德6日對外宣示，將比照美加墨自貿協定，台、美雙方從零關稅開始談起；其次要擴大對美採購降低貿易逆差；第三是擴大對美投資，除台積電外，其他產業都可加碼投資美國；第四是排除非關稅貿易障礙；第五則要解決美方長期關切的高科技產品出口管制與洗產地問題。

行政院隔日提出消除農牧產品非關稅貿易障礙，以及在零關稅基礎擴大對美投資、採購，並具體改善商品洗產地問題等四大方向與美方談判。

官方動起來，產業與學界除呼籲避免打報復戰外，也提出包括建議建立主權基金來獎勵產業轉型升級，或資源轉移到有效市場等方式來因應變局。身為產業代表的工總理事長潘俊榮對本刊表示，如果能夠由賴清德總統親自出馬，代表2,300萬人向美國請命，是最有分量的，這屬於國家利益，該爭取的一定要爭取到底。

三三會理事長林伯豐建議，「政府應該盡速跟美國洽談BTA（雙邊貿易協定），以台灣利益為前提協助企業轉型，讓台商回台投資。台灣企業靈活度很高，只要政府有政策，都能夠快速調整腳步配合。」但他也強調，回台投資前提是解決缺電隱憂。

此外，針對美方長期對台灣的貿易結構存有不滿，如農產品市場准入、汽車關稅與服務業開放等問題，政府應該全盤考量進行改革，不能讓傳統產業垮掉。中經院副院長王健全就認為，台灣透過匯率政策調整空間有限，可以考慮建立類似主權基金概念，獎勵產業轉型，透過降稅、綠色通道、自由經濟示範區、減免租稅、土地等成本獎勵產業轉型，「尤其半導體只占7％就業人口，傳產一旦垮掉，會對國內經濟造成嚴重衝擊。」王建全強調。



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