珍奶大廠不用哭了　今日之前裝船離港、5/27前運抵美國免付對等關稅

▲今日之前裝船離港的貨物可免繳美國對等關稅。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市長蔣萬安今本周一(7日)針對美國對等關稅問題，與業者商討因應對策，有一家珍珠奶茶大廠代表哭訴有4、5個貨櫃正在運往途中，不知道該怎麼辦？經國輪公司美國公司高階請報關行確認，根據最新公布的關稅表，中國商品的34%與台灣的32%…對等關稅，只要是4月9日之前裝船，並在5月27日之前運抵美國，不用繳交這項額外關稅。

華夏國際、萬達國際物流表示，根據白宮網站公布的訊息，4月9日之前裝船的貨物可免繳對等關稅，台驊控股則指出，貨物4月5日之前裝船離港可免繳基本關稅，4月9日之前裝船離港可免繳對等關稅。珍奶大廠的貨已經在海上了，不用擔心要繳巨額對等關稅。

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萬達國際物流進一步查證，在美國東岸時間5月27日凌晨12點1分之前到港，並清關完畢的貨物就可免繳對等關稅。而自台灣運往美西的貨櫃貨，運送時間約12-15天，到美東約25-30天，轉船約增加3-5天，因此如果不是遇到意外狀況，只要是4月9日以前裝船離港的貨物，最晚5月中旬以前就可運抵美國。

海運業界指出，目前局勢混亂，這幾天有些國家估計很快就會與美國展開談判，可能這些國家很快就可獲得調降對等關稅甚或取消對等關稅，現在大家都在觀望等候，不過中國還是亞洲地區對美的最大出口國，中美貿易戰特別激烈，恐怕短期內無法達成共識。