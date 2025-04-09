台驊首季營收年增19.62%　面對關稅帶來的經濟衰退持續推動多元化

▲台驊致力於構築更堅韌的營運體系。（圖／台驊提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)3月合併營收17.39億元，年增3.82%，其中海運營收9.14億元，年減3.24%、空運營收4.94億元，年增32.04%、鐵路營收1.00億元，年增2.47%，內貿物流則為2.29億元，年減10.78%。累計首季營收55.71億元，年增19.62%。

公司指出，3月海運市場呈現明顯價格修正，尤以亞洲出口至歐洲及北美航線跌幅最為顯著，農曆年後，船公司陸續恢復航班與艙位供應，整體市場需求並未同步回升，供需失衡導致運價持續下滑。

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相較之下，空運業務成為本月成長主力。因應美國即將對中國及部分亞洲製造品項實施新一輪關稅，許多出口商選擇在3月底前提前出貨，以避開潛在的成本上漲風險，帶動空運需求顯著增長，電商貨量亦自農曆年後明顯回升，進一步推升空運出貨動能。

鐵路運輸方面，受海運運價持續探底影響，價格優勢被壓縮，使其在亞歐運輸市場的替代吸引力下降，需求動能相對疲弱。至於內貿物流，因部分客戶調整庫存結構，短期內抑制了出貨意願與補貨節奏，導致內貿運輸需求呈現下滑趨勢。

隨著美國川普政府宣布的全面性關稅措施，全球貿易緊張情勢再度升溫，此政策將對所有進口美國的商品課徵基準關稅，並針對特定國家加徵更高比例的對等關稅，預期將進一步加劇國際間的貿易摩擦，推升全球通膨壓力，並加重經濟衰退風險。

此外，此波關稅措施可能導致美國消費市場商品價格顯著上漲，進一步壓縮企業營運空間與消費者支出能力，對全球供應鏈與跨境貿易環境帶來深遠影響。



面對此一挑戰，台驊控股將持續優化全球物流網絡，積極提升數位化能力與智慧供應鏈應用，進一步強化跨境運輸的效率與靈活性。透過科技賦能，將強化端對端的供應鏈掌控能力，協助客戶更敏捷地回應市場變化。

公司亦將持續推動產品服務多元化與策略性併購布局，以拓展市場版圖，深化核心競爭優勢。透過橫向與縱向整合，台驊致力於構築更堅韌的營運體系，積極應對國際貿易環境的劇烈變遷，確保企業的長期穩健成長。